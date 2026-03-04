Attualità

Montecorice, approvati dup e bilancio: respinti emendamenti della minoranza

Gli emendamenti sono stati discussi in aula ma non hanno ottenuto il voto favorevole della maggioranza del Sindaco Flavio Meola e sono stati pertanto respinti

Manuel Chiariello

Nel corso dell’ultimo consiglio comunale di Montecorice non sono mancate le polemiche tra maggioranza e opposizione. Al centro dell’acceso dibattito l’approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2026–2028 e il Bilancio di previsione 2026–2028, oltre che altri punti all’ordine del giorno, tra cui alcuni debiti fuori bilancio. Il Consiglio ha approvato sia il Documento Unico di Programmazione sia il Bilancio di previsione per il triennio 2026–2028, strumenti fondamentali per la pianificazione economico-finanziaria dell’ente. Nel corso della discussione, la minoranza consiliare ha presentato cinque emendamenti riguardanti diversi ambiti della gestione comunale.

Le proposte

Tra le proposte avanzate figuravano la gestione diretta da parte del Comune di alcuni tratti di spiaggia; l’utilizzo della draga comunale; l’impiego del pullman elettrico regionale per contenere i costi; la riduzione degli affitti passivi attraverso l’utilizzo di immobili comunali per archivio e guardia medica, ma anche il reinvestimento di entrate in interventi legati a turismo e servizi.

Gli emendamenti sono stati discussi in aula ma non hanno ottenuto il voto favorevole della maggioranza del Sindaco Flavio Meola e sono stati pertanto respinti. Nel dibattito è stato inoltre affrontato il tema del Piano delle Alienazioni, che prevede la vendita di beni comunali per un valore complessivo di circa 210 mila euro. Tra gli immobili inseriti figurano le ex scuole di Fornelli e San Nicola, un parcheggio pubblico a San Nicola e un’area destinata a verde attrezzato.

Leggi anche:

Montecorice, nuovi smottamenti nella frazione di Cosentini: pietre finiscono sulla carreggiata

L’intervento della minoranza

Sul punto si è registrato l’intervento critico della minoranza, che ha sollevato considerazioni in merito alla gestione del patrimonio comunale e alla strategia di valorizzazione degli immobili pubblici. All’ordine del giorno anche il riconoscimento di un debito fuori bilancio di oltre 45 mila euro relativo a lavori di somma urgenza necessari a seguito degli eventi alluvionali dello scorso gennaio in località Ripe Rosse e Capitello.

Nel corso del dibattito, l’opposizione guidata da Ivan Chiariello ha evidenziato come negli ultimi mesi si siano registrati ulteriori interventi analoghi, richiamando la necessità di una programmazione strutturata e di un attento monitoraggio degli affidamenti. Con l’approvazione del DUP e del Bilancio di previsione, l’Amministrazione ha comunque definito il quadro programmatico ed economico-finanziario per il prossimo triennio, strumenti indispensabili per il futuro di Montecorice.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Potrebbe interessarti anche:

Sequestro lido a Trentova, scoppia la polemica

Dopo il sequestro del cantiere scoppia la polemica politica. Accuse dalla minoranza ma il sindaco replica: «ennesimo atto di sciacallaggio»

Inps

“INPS per i giovani”: INPS incontra gli studenti di Salerno e Provincia

Domani, giovedì 5 marzo, doppio appuntamento: a Salerno al Liceo classimo De Sanctis e a Sapri presso il Da Vinci

“Detto tra Noi podcast”: diciottesima puntata

Ogni mercoledì alle 14:30, Antonella & Roberta si trasferiscono nel salotto radio di InfoCilento

Umberto Tozzi

“L’ultima notte rosa the final show”: al via domani dal PalaSele di Eboli l’addio alla scena live di Umberto Tozzi

L'appuntamento è per domani, giovedì 5 marzo

Eliambulanza

Ottati, cade da un’altezza di circa 5 metri: 47enne trasferito al Ruggi in eliambulanza

L'uomo stava eseguendo dei lavori in prossimità del cimitero

Funerale Matteo Ginetti

Eboli: l’ultimo saluto a Matteo Ginetti, comunità in lutto

La chiesa, dentro e fuori, era gremita di persone che hanno voluto stringersi attorno al dolore della famiglia

Maria Emilia Cobucci, Tg

Tg InfoCilento 4 marzo 2026

Rivedi l’edizione odierna del telegiornale di InfoCilento. Conduce Maria Emilia Cobucci

Municipio Agropoli

Agropoli Oltre Agropoli incalza l’Amministrazione: «Necessario un confronto serio su ospedale, porto e bilancio»

Il gruppo consiliare Agropoli Oltre Agropoli chiede un incontro urgente al Sindaco. Focus su ospedale, porto, bilancio e stabilizzazione lavoratori

Fonderie Pisano

Fonderie Pisano e Assofond: “rispettare i tempi tecnici delle nuove BAT è essenziale per la fattibilità degli interventi”

L’azienda di Fratte dopo il preavviso di rigetto: «Il termine del 2028 per l’adeguamento alle nuove BAT è un requisito essenziale per la fattibilità degli interventi»

San Mauro Cilento, attenzione verso le persone più fragili: pronta l’attivazione del servizio di assistenza domiciliare

L’iniziativa è destinata in particolare a persone ultra ottantenni, soggetti con disabilità, cittadini in situazioni di fragilità sociale o isolamento, nonché a persone con limitata autonomia o non autosufficienti

Giornata mondiale terra

Asl Salerno: al via da Colliano il percorso formativo “Agire per il clima”,

L’iniziativa, rivolta a personale sanitario, operatori dell’emergenza-urgenza, protezione civile e specialisti del settore, si concluderà il 6 marzo con una due giorni di approfondimenti su temi legati ai cambiamenti climatici e alla gestione delle emergenze

Liceo Gatto

Agropoli, “la libertà è consapevolezza”: al Liceo Gatto una giornata di confronto sul Referendum

La giornata si terrà sabato 7 marzo. L'obiettivo è fornire agli studenti un momento di confronto