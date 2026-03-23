Montecorice, al via i lavori di ripristino del ponte sul torrente Rio Lavis ad Agnone

Sono iniziati questa mattina i lavori di ripristino conservativo del ponte sul torrente Rio Lavis, lungo la ex strada statale 267, nel centro abitato della frazione Agnone Cilento, nel comune di Montecorice. Un intervento atteso che riguarda una delle infrastrutture più importanti per la viabilità locale, utilizzata quotidianamente da residenti e visitatori.

L’annuncio

A comunicarlo è stato lo stesso primo cittadino, Flavio Meola, che questa mattina si è recato sul posto per seguire da vicino le attività. Le operazioni prevedono interventi di manutenzione e consolidamento della struttura, con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza e preservare nel tempo il ponte, che rappresenta un collegamento fondamentale per la circolazione all’interno della frazione costiera.

Il ripristino conservativo consentirà di intervenire sulle parti deteriorate dal tempo e dagli agenti atmosferici, migliorando le condizioni generali dell’opera senza modificarne le caratteristiche originarie. I lavori rientrano in un programma di manutenzione volto alla tutela delle infrastrutture presenti sul territorio comunale, con particolare attenzione alle zone più frequentate durante il periodo estivo.

L’avvio del cantiere è avvenuto nelle prime ore della mattinata e comporterà. L’intervento sul ponte del Rio Lavis rappresenta un passo importante per la messa in sicurezza della viabilità ad Agnone Cilento, soprattutto in vista dei mesi di maggiore affluenza turistica, quando il traffico lungo la ex SS 267 aumenta sensibilmente.

Tema strade

Le criticità delle arterie stradali sono state nell’occhio del ciclone negli ultimi giorni dopo il drammatico epilogo dell’incidente avvento sulle Ripe Rosse proprio nel comune di Montecorice, a pochi km di distanza dal ponte del torrente Rio Lavis. Due vite spezzate vie, quelle di Michele e Maria di Capaccio Paestum, per la mancata presenza di un adeguato ed efficace guardrail di protezione sulla strada provinciale.