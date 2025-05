Montagna Italia: 11,8 milioni di euro per la Campania. Fondi anche per Costiera Amalfitana e Cilento

Il Ministero del Turismo ha destinato un fondo di 11.828.125 euro proveniente dai fondi PSC/FUNT al progetto “Montagna Italia”. L’iniziativa mira a valorizzare e potenziare le infrastrutture nelle aree montuose della Campania, promuovendo al contempo un turismo sostenibile. Le risorse finanziarie saranno impiegate per la realizzazione di sei progetti innovativi, con l’obiettivo di rendere l’offerta turistica regionale più inclusiva e accessibile a tutti.

Dettagli dei progetti finanziati per il rilancio turistico montano

Le quasi 12 milioni di euro saranno distribuite attraverso contributi a fondo perduto per finanziare diverse iniziative strategiche:

Soft, Inclusive and Smart Partenio Adventures For All : Questo progetto è focalizzato sull’incremento del turismo d’avventura, rendendo le esperienze accessibili anche a famiglie e persone con esigenze speciali, adottando un approccio inclusivo.

: Questo progetto è focalizzato sull’incremento del turismo d’avventura, rendendo le esperienze accessibili anche a famiglie e persone con esigenze speciali, adottando un approccio inclusivo. POTIAM – Promozione dell’Offerta Turistica Integrata dell’Area del Matese : Concentrato sul territorio montano del Matese , mira a sostenere le attività imprenditoriali locali, valorizzando il patrimonio culturale e migliorando le infrastrutture per rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più esigente.

: Concentrato sul territorio montano del , mira a sostenere le attività imprenditoriali locali, valorizzando il patrimonio culturale e migliorando le infrastrutture per rispondere alle esigenze di un pubblico sempre più esigente. IAMALFICOAST : Il progetto si propone di potenziare l’offerta turistica dell’area attraverso investimenti in tecnologie digitali e la qualificazione dei servizi, con l’obiettivo di attrarre diverse fasce di mercato e promuovere prodotti turistici integrati.

: Il progetto si propone di potenziare l’offerta turistica dell’area attraverso investimenti in tecnologie digitali e la qualificazione dei servizi, con l’obiettivo di attrarre diverse fasce di mercato e promuovere prodotti turistici integrati. Re.Start Cammino di San Guglielmo : Orientato al turismo lento in Irpinia , prevede la riqualificazione di percorsi e strutture ricettive, oltre alla promozione dei prodotti tipici locali e delle esperienze turistiche uniche.

: Orientato al turismo lento in , prevede la riqualificazione di percorsi e strutture ricettive, oltre alla promozione dei prodotti tipici locali e delle esperienze turistiche uniche. Montagna D’Amare : Questa proposta include un piano per il tracciamento sicuro della rete sentieristica, il recupero dei rifugi e la creazione di spazi di socializzazione. Sono previsti anche programmi di animazione territoriale, con interventi di Land Art e attività turistico-educative.

: Questa proposta include un piano per il tracciamento sicuro della rete sentieristica, il recupero dei rifugi e la creazione di spazi di socializzazione. Sono previsti anche programmi di animazione territoriale, con interventi di e attività turistico-educative. La Montagna dei Sapori: Il progetto favorisce la collaborazione tra aziende locali per la valorizzazione delle risorse del Cilento Interno, puntando sulla sinergia tra imprese per sviluppare un turismo sostenibile e responsabile.

La montagna come risorsa strategica per l’economia italiana

Il Ministero del Turismo riconosce il patrimonio inestimabile rappresentato dalle montagne italiane. Questi finanziamenti organici sono stati concepiti per stimolare la promozione e la valorizzazione di tali risorse, contribuendo significativamente all’industria turistica e all’economia nazionale.

Le dichiarazioni del Ministro Daniela Santanchè

Il Ministro del Turismo, Daniela Santanchè, ha evidenziato gli obiettivi del progetto: «Con ‘Montagna Italia’ puntiamo a rafforzare il sistema montano italiano. Stiamo lavorando per sostenere le attività imprenditoriali, promuovendo le reti tra imprese turistiche e incentivando i prodotti tipici e il turismo esperienziale». Il Ministro ha inoltre sottolineato l’importanza di espandere l’offerta del Sud Italia: «Il patrimonio naturale e culturale del Mezzogiorno ha tutte le potenzialità per diventare un polo turistico di eccellenza internazionale».

Impatti attesi sull’economia locale e il futuro del turismo sostenibile

L’implementazione di questi progetti è destinata a generare un miglioramento tangibile della qualità dei servizi turistici, con una immediata ricaduta economica per le comunità locali. Si prevede un aumento dell’occupazione e un rilancio del tessuto imprenditoriale montano. L’attenzione per le pratiche sostenibili mira ad attrarre un nuovo pubblico, sempre più attento alla salvaguardia dell’ambiente e all’autenticità delle esperienze turistiche. Il Ministero del Turismo compie così un passo significativo verso un futuro sostenibile per le aree montane della Campania, offrendo una risposta concreta a un turismo in evoluzione.