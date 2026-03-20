Moio della Civitella: dal Comune un’iniziativa per incentivare la spesa in paese

“Spendi in paese e vinci”, è il concorso a premi pensato dal Comune di Moio della Civitella, guidato dal sindaco Enrico Gnarra, che ha l’obiettivo di incentivare la cittadinanza e quella dei paesi limitrofi ad effettuare acquisti presso le attività commerciali del territorio comunale.

Il concorso

Dal 25 marzo al 24 aprile 2026, spendendo almeno 20 € presso gli esercizi commerciali del Comune di Moio della Civitella si avrà la possibilità di vincere un buono spesa del valore di 200 €. L’acquisto dovrà riguardare esclusivamente beni e generi di consumo.

Come partecipare

Il concorso è aperto a tutti i cittadini, residenti e non. Per partecipare bisognerà trascrivere sul retro dello scontrino originale nome, cognome e numero di telefono e poi depositarlo in un’ apposita cassetta che il cliente trova all’interno dell’esercizio commerciale. È possibile partecipare al concorso più volte, con più scontrini, rispettando sempre l’importo minimo di acquisto per ogni singolo scontrino, ed imbucando l’originale spillata alla copia.

L’estrazione degli scontrini vincenti avverrà presso la sede Comunale di Piazza Municipio NR 1 dove perverranno le “Cassette”, il contenuto verrà riversato in un’unica urna dalla quale verranno sorteggiati i tre scontrini vincenti per un totale di tre premi dal valore di € 200 cadauno. I premi consistono in tre buoni spesa Smart Box da spendere, naturalmente, sempre negli esercizi commerciali del Comune di Moio della Civitella.