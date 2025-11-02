Moio della Civitella: Comune cerca immobili per l’accoglienza

Il Comune di di Moio della Civitella, guidato dal sindaco Enrico Gnarra, ha intenzione di attuare un progetto di accoglienza SAI per 20 beneficiari appartenenti a nuclei familiari e nuclei familiari monoparentali nell’ambito del Sistema di Accoglienza Integrata (SAI).

L’iniziativa

“La presenza sul territorio comunale di tale attività – fanno sapere da palazzo di città – contribuirebbe alla rivitalizzazione dei servizi (scuole, assistenza sanitaria, servizi pubblici e privati), al ripopolamento delle aree interne cilentane e all’incremento dell’occupazione”.

Le famiglie beneficiarie dell’accoglienza saranno composte da adulti con minori al seguito, che hanno richiesto od ottenuto dallo Stato italiano la protezione da guerre, discriminazioni o persecuzioni (ai sensi del Trattato di Ginevra e ss.ii). Le famiglie accolte saranno gestite da un’équipe di operatori, formata appositamente per il progetto.

Avviso pubblico per la ricerca di strutture abitative

L’Ente ricerca strutture abitative per ospitare i beneficiari del progetto e pertanto invita la cittadinanza a mettere a disposizione gli immobili necessari: le strutture abitative proposte verranno valutate in base ai criteri stabiliti dal Decreto 18 novembre 2019 del Ministero dell’Interno, dalle leggi e dai regolamenti comunali, regionali e nazionali sulle civili abitazioni. Ai titolari delle strutture selezionate, qualora autorizzate dal Ministero dell’Interno, verrà corrisposto un canone di locazione stabilito con un regolare contratto di affitto.

Per consentire la preselezione delle strutture, i proponenti dovranno presentare al Comune la seguente documentazione: titolo di proprietà o contratto di fitto che non ne impedisca la destinazione al progetto, documento di identità del o dei titolari; Modello A (allegato all’ Avviso) contenente esplicita dichiarazione del/deiproprietario/i di mettere a disposizione l’immobile ai fini del progetto. Il Modello deve essere compilato e firmato dal/dai proponente/i; Modello B (allegato all’ Avviso), contenente la descrizione dell’immobile, compilato e sottoscritto dal/dai proponente/i.

Le documentazioni dovranno essere inviate al Comune di Moio della Civitella al seguente indirizzo: Piazza Municipio n.1 – 84060 Moio della Civitella ovvero a mezzo pec al seguente indirizzo: protocollo.moio@asmepc.it entro e non oltre il 07/11/2025. Per tutte le altre informazioni è possibile consultare l’avviso sul sito istituzionale dell’Ente.