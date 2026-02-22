Moio della Civitella: al via corsi di formazione digitale per tutte le età

A Moio della Civitella sono pronti a partire dei corsi per la formazione digitale per tutte le fasce d’età rivolti a giovani, adulti e anziani; l’iniziativa fa parte del progetto “Digita Facile Campania”, che punta a rafforzare le competenze digitali nelle fasce di popolazione a rischio di emarginazione, favorendo l’autonomia e l’inclusione.

I corsi

I corsi rientrano all’interno del bando “Dritti al Punto”, promosso e sostenuto dal Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa Sociale; l’obiettivo è quello di migliorare le competenze digitali dei cittadini su tutto il territorio nazionale. Stanziati 5 milioni di euro.

Ogni corso ha una durata di 3 ore ed è strutturato in moduli didattici autonomi e riutilizzabili. I destinatari includono residenti di aree interne, adulti in una fasce d’età over 55 e giovani dai 14 ai 18 anni; i temi principali sono il lavoro, sicurezza in rete, prevenzione di truffe online e cyberbullismo.

L’appuntamento di Moio della Civitella

Il progetto “Digita Facile Campania” coinvolgerà oltre 1500 cittadini delle aree interne della Regione Campania con 288 corsi complessivi e si concluderà il prossimo 31 maggio. L’appuntamento di alfabetizzazione digitale per i cittadini di Moio della Civitella si terrà mercoledì 25 febbraio presso l’aula consiliare del Comune, in Piazza Municipio, a partire dalle ore 14.30.