Laureana Cilento, parte il progetto “Digita Facile”: formazione digitale per tutti

Il comune di Laureana Cilento continua a sviluppare idee per tutta la comunità. Sono in procinto di iniziare, infatti, i corsi gratuiti di formazione digitale del progetto “Digita Facile Campania”, un’iniziativa selezionata e sostenuta dal Fondo per la Repubblica Digitale – Impresa Sociale, rivolta a giovani, adulti e anziani a partire dai 14 anni.

I corsi

I corsi rientrano nel progetto “Dritti al Punto”, coordinato da IFEL Campania, e sono parte della misura M1C1 1.7.2 – Rete dei servizi di facilitazione digitale, con l’obiettivo di ridurre il digital divide e favorire un uso consapevole e autonomo delle tecnologie digitali. Tali corsi forniranno un vero e proprio percorso formativo (con attestato) gratuiti della durata di tre ore che vireranno su lavoro e sviluppo produttivo, accesso ai servizi essenziali (sanità digitali, servizi online), sicurezza (uso consapevole del web, truffe online e fake news).

L’obiettivo

L’iniziativa, che va oltre i confini del borgo cilentano di Laureana, coinvolgerà oltre 1500 cittadini delle aree interne della Regione Campania con 288 corsi complessivi e si concluderà il prossimo 31 maggio. “Si tratta di un’opportunità per acquisire competenza digitali, oggi imprescindibili nella vita di tutti i giorni, che offriamo alla cittadinanza. La digitalizzazione è un aspetto a cui teniamo molto”, fanno sapere dalla Casa Comunale di Laureana Cilento.