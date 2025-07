Moio: Comune aderisce alla campagna “Ripudia” di Emergency contro i conflitti nel mondo

Il Comune di Moio della Civitella, guidato dal sindaco Enrico Gnarra, ha espresso il proprio sostegno alla campagna “RIPUDIA” promossa da Emergency, “riconoscendo l’importanza di ripudiare la guerra in ogni sua forma e di promuovere iniziative per la costruzione di una società pacifica”.

La campagna

Emergency organizzazione indipendente e neutrale attiva dal 1994 che si dedica alla promozione di una cultura di pace, solidarietà e rispetto dei diritti umani attraverso l’assistenza medicochirurgica gratuita e di elevata qualità alle vittime di guerra, povertà e mine antiuomo, ha promosso una campagna di sensibilizzazione intitolata RIPUDIA che mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni italiane sul valore dell’articolo 11 della Costituzione.

La campagna riafferma convintamente l’importanza e l’adesione al principio fondamentale sancito dall’art. 11 della Costituzione, il quale enuncia: “L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo”.

Un gesto simbolico contro le guerre

La partecipazione alla campagna di Emergency prevede, come gesto simbolico, semplice e tangibile l’affissione dello striscione “Questo Comune RIPUDIA la guerra” presso la sede municipale.