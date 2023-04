Mister Galderisi si presenta: “Qui per dare il massimo per ottenere la salvezza”

Mister Giuseppe Galderisi nuovo allenatore della Gelbison.Nella conferenza stampa di presentazione il neo tecnico ha toccato molti temi, a partire dalla sua voglia di rimettersi in gioco e la credibilità del progetto Gelbison.

Queste alcune delle sue parole in conferenza:

L’amore per il mio lavoro mi ha spinto ad abbracciare questo progetto, ma sopratutto l’incontro con il direttore Pascuccio e il Presidente Puglisi, i quali mi hanno dato certezze per il proseguo

Sono qui per dare il massimo per questa maglia e contribuire alla salvezza della Gelbison. Sono consapevole di non avere la bacchetta magica, ma credo nel lavoro e insieme ai miei collaboratori, che già conoscono i ragazzi, cercheremo di ottenere questa salvezza.

Il neo allenatore ha parlato anche della squadra:

Ho visto la squadra giocare, mi ha anche impressionato in alcune circostanze, so di essere arrivato in un momento delicato dell stagione, ma sono qui per essere un punto di riferimento pronto ad aiutare questi ragazzi verso il nostro obiettivo.