Miss Cilento: a Paestum la prima selezione, ecco le reginette di bellezza elette

Ecco le reginette di bellezza elette che si sono aggiudicate fascia e corona

Miss Cilento

La prima tappa della la XXIII edizione del Concorso di bellezza “Miss Cilento, Vallo di Diano e Alburni” si è tenuta presso “Agri Paestum” sito sulla strada statale 18 di Capaccio Scalo. Nel pomeriggio della vigilia dell’Epifania è andata in scena la bella sfilata, organizzata dal Patron Lino Miraldi, della kermesse itinerante, che promuove il territorio e la Dieta Mediterranea in tutte le sue sfaccettature che si chiuderà al termine della prossima estate.

La serata e le elette

Dopo una coreografia di presentazione dove le concorrenti hanno sfilato con sgargianti t-shirt di colore fucsia “Vita da Miss”, sotto gli occhi di una attenta giuria presieduta da Miss Cilento 2025 Sara Vicinanza e che vedeva con lei Elisabeth Marotta (Miss Capaccio Paestum 2025)  ed Ilaria Radano (Miss Dieta Mediterranea 2025) le miss in gara coordinate per l’occasione da Evanna Serra (Miss Agri Paestum 2024) hanno portato in passerella eleganti abiti da sera. La gara ha visto salire sul podio Maria Vittoria Cutignano 18 anni di Capaccio Scalo (Miss Capaccio Paestum 2026), Alessia Mancuso 15 anni di Palma Campania (Prima Miss 2026) ed Alessia Pilerci 15 anni di Vallo della Lucania (Miss Winter 2026). La sfilata è stata accompagnata dal sax di Daniele Niglio mentre il servizio fotografico è stato curato da Emanuele Walter Navazio.

Le altre fasce

Le atre fasce sono andate a Serena Picariello 16 anni di Agropoli (Miss Agripaestum), Ylenia De Gaetano 20 anni di Ercolano (Miss Eleganza), Dominique Serra 17 anni di Roccadaspide (Miss Cinema), Asia Giudice 18 anni di Policastro Bussentino (Miss Moda), Lorena Mazzillo 15 anni di Buccino (Miss Portamento). 

La prossima selezione del concorso si terrà nel primo weekend di febbraio ed eleggerà Miss Carnevale 2026.

