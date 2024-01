Minaccia ristoratore di Eboli: arrestato Cosimo Marotta

Intensa attività delle forze dell’ordine nel salernitano. Ad Eboli, ieri, domenica 7 gennaio, i Carabinieri della Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della locale compagnia hanno arrestato in flagranza di reato Cosimo Marotta, per tentata rapina, in quanto individuato nell’atto di minacciare con un cacciavite, un noto ristoratore della zona al fine di impossessarsi, senza riuscirvi, del denaro e di una collana in oro che la vittima indossava.

Droga, nei guai un minore

Alla vigilia della Befana, invece, i militari hanno arrestato, in flagranza di reato un 17enne perché gravemente indiziato del reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri, durante un servizio di controllo dinamico del territorio finalizzato proprio al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, procedevano a perquisizione personale e domiciliare dell’indagato, rinvenendo nella sua disponibilità 11 grammi di cocaina, 140,00 euro in contanti, un bilancino di precisione, un coltello a scatto, nonché materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Il minore è stato tradotto presso in centro di prima accoglienza come disposto dall’autorità giudiziaria in attesa della udienza per la convalida dell’ arresto.

Attività a San Cipriano Picentino

Nel pomeriggio del 5 gennaio, a San Cipriano Picentino, invece, i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare “dell’allontanamento dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alla persona offesa” emessa, su richiesta di questa Procura, dal G.I.P. del Tribunale di Salerno nei confronti di un 50enne del luogo, “per maltrattamenti in famiglia e lesioni” nei confronti della moglie.

Il provvedimento cautelare è ovviamente suscettivo di impugnazione e le accuse così come formulate, saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle fasi ulteriori del procedimento.