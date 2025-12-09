Mercato settimanale ad Agropoli, nuove date per le festività: anticipati gli appuntamenti di Natale e Capodanno

Il sindaco Mutalipassi dispone l'anticipo del mercato settimanale coincidente con Natale e Capodanno

A cura di Ernesto Rocco
L’amministrazione comunale di Agropoli, guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi, ha ufficializzato una modifica temporanea al calendario del commercio su aree pubbliche. Con un’apposita ordinanza sindacale, è stato disposto lo spostamento delle prossime due giornate del mercato settimanale a posteggio fisso.

La decisione scaturisce dalla coincidenza delle date ordinarie con le festività solenni del 25 dicembre e del 1 gennaio, giornate che impedirebbero il regolare svolgimento delle attività di vendita.

Il calendario delle nuove date

Le modifiche riguardano le ultime settimane dell’anno e l’inizio del nuovo. Nello specifico, l’ordinanza stabilisce che l’appuntamento previsto per giovedì 25 dicembre venga anticipato a mercoledì 24 dicembre. Analogamente, il mercato programmato per giovedì 1 gennaio si svolgerà con un giorno di anticipo, ovvero mercoledì 31 dicembre.

L’amministrazione ha precisato che, nonostante il cambio di data, non ci saranno variazioni operative: rimarranno infatti invariati sia gli orari di apertura che la disposizione dei posteggi assegnati ai singoli commercianti.

Le motivazioni e la richiesta di categoria

Alla base della decisione vi è una precisa istanza proveniente dalle associazioni di categoria. La misura è stata infatti sollecitata dalla Confcommercio – Federazione Fiva Campania, che tramite una nota ufficiale ha portato all’attenzione dell’ente l’esigenza di “garantire continuità al servizio e tutelare gli operatori”.

