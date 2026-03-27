Attualità

“Memoria Attiva”: a Polla arrivano 16 studenti e studentesse dell’Accademia di Belle Arti di Roma, tra fotografia, tradizioni e comunità

La prima settimana prevista per la residenza è dal 28 marzo al 04 Aprile 2026. Le ragazze e i ragazzi a Polla realizzeranno i propri progetti

Comunicato Stampa
Giovani a lavoro

Nell’ambito del Progetto “Memoria Attiva” il progetto sostenuto dalla Fondazione con il Sud, con capofila l’Associazione Voltapagina ODV e partner la Proloco di Polla, la Cooperativa sociale Iris e il comune di Polla, è stato stipulato un accordo con l’Accademia di Belle Arti di Roma (ABA) per la realizzazione di un percorso di residenza artistica che si svolgerà in due settimane (una a Marzo/ Aprile, l’altra nel periodo estivo), e che vedrà coinvolti 16 studenti e studentesse dell’Accademia.

Il progetto

La residenza pollese rappresenta il fulcro del corso Fotografia 2 del Biennio Specialistico di Fotografia Editoriale dell’ABA, che durante il semestre preparatorio svolgerà a Roma un lavoro di progettazione, ricerca, costruzione di temi e metodi, per poi sviluppare la produzione fotografica e narrativa direttamente a Polla.

La prima settimana prevista per la residenza è dal 28 marzo al 04 Aprile 2026. Le ragazze e i ragazzi a Polla realizzeranno i propri progetti, tutti centrati su materiale di Polla, nello specifico, abiti antichi e acconciature, cucina, fiume Tanagro, spopolamento ed emigrazione.

Tra tradizione, luoghi, comunità

Partendo da materiali d’archivio, genealogie, riti e saperi tradizionali, luoghi simbolici, spazi abbandonati e pratiche quotidiane relazioni tra individui, famiglie, associazioni e paesaggio saranno sviluppati 13 progetti. Si va da installazioni basate sugli abiti e le acconciature, a shooting fotografici sull’abito da sposa antico, al censimento degli ingressi domestici o degli oggetti presenti un una casa tipica di Polla, a progetti su artigianato, emigrazione, fiume Tanagro e Ponte romano, fino alla cucina con uno scambio tra studenti cinesi e la cucina di Polla.

L’incontro

In questo primo periodo di permanenza sul territorio ci si dedicherà alla raccolta dei materiali, all’incontro con la comunità pollese e alla produzione del lavoro di ricerca. Il primo momento di incontro pubblico si terrà domenica 29 Marzo alle ore 17.00 presso il Cantiere 2 in località Cappuccini di Polla.

Per partecipare e collaborare alla residenza sono state invitate le associazioni e sportive culturali di Polla e il Forum giovanile comunale di Polla che ha aderito all’iniziativa.

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