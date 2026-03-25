Medici in campo a Salerno: sfida contro Cosenza per la Scuola Medica salernitana calcio

Torna in campo a Salerno la Scuola Medica Salernitana Calcio, protagonista del 24° Campionato Nazionale Medici, la competizione che riunisce professionisti sanitari da tutta Italia nel segno dello sport, della condivisione e della promozione di sani stili di vita.

L’evento

La manifestazione, patrocinata dall’Ordine dei Medici e degli Odontoiatri della provincia di Salerno e dal Comune di Salerno, rappresenta un importante momento di incontro tra professionisti, capace di unire attività sportiva e valori sociali. Fondamentale anche il supporto dei partner Gruppo Stratego società benefit, Agenzia Carisma di Aurelio Dente e Royal Technical Sportswear, che accompagnano il percorso della squadra.

L’appuntamento è per sabato 28 marzo

La formazione salernitana scenderà in campo sabato 28 marzo alle ore 20:15, presso il Campo “Settembrino” di Fratte, per affrontare i Medici Cosenza F.C. nella fase a gironi del torneo.

Una gara significativa per il team salernitano, chiamato a confermare il proprio percorso in una competizione che va oltre il risultato sportivo, rafforzando relazioni professionali e spirito di squadra tra i partecipanti.

I convocati

Francesco Di Brizzi, Bartolo Citro, Giovanni D’Amore, Claudio De Maio, Bruno Charlier, Mario Passaro, Daniele Esposito, Antonio Salerno, Carmine Izzo, Donato Tesoniero, Armando Genovese, Antony Trotta, Luigi Trotta, Berardino Petrocelli, Gianluca Ronca, Giuseppe Scairati, Giovanni Castaldi.

La Scuola Medica Salernitana Calcio si conferma così una realtà consolidata a livello nazionale, capace di coniugare sport, identità territoriale e appartenenza alla comunità medica.