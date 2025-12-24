Maxi sequestro di articoli pirotecnici ad Agropoli

Lo scorso 22 dicembre i militari in servizio presso la Compagnia della Guardia di Finanza di Agropoli hanno eseguito un controllo presso un esercizio commerciale sito in Agropoli per verificare la regolare detenzione e commercializzazione di prodotti pirotecnici.

I controlli e le contestazioni

I riscontri eseguiti hanno permesso di rilevare che il titolare dell’attività commerciale era sprovvisto della prescritta autorizzazione di pubblica sicurezza (nel caso di specie per la detenzione di quantitativi superiori a 50 kg), necessaria per la vendita dei prodotti pirotecnici oggetto di controllo. Inoltre, durante l’ispezione, le Fiamme Gialle notavano che i diversi fuochi d’artificio erano esposti per la vendita unitamente ad altri prodotti di varia tipologia (giochi di gruppo, addobbi natalizi. accessori per la casa), ad alto rischio di infiammabilità.

Le operazioni si sono concluse con il sequestro di oltre 36 mila articoli pirotecnici contenenti circa 93 kg di sostanza esplosiva. Il procedimento verte in fase di indagini preliminari e le accuse saranno vagliate nelle ulteriori fasi dello stesso.