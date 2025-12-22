Maxi operazione contro il gioco illegale nel salernitano: sequestrati beni per 8 mln di euro

’operazione, coordinata dalla Procura di Salerno, ha portato al sequestro di ulteriori beni mobili registrati nell’ambito di un procedimento per gioco illecito e reati fiscali

A cura di Comunicato Stampa
Carabinieri

All’esito di ulteriori attività investigative operate in esecuzione dell’ordinanza applicativa di misure cautelari personali e reali, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura, già oggetto di esecuzione lo scorso 2 dicembre, i militari del Nucleo Investigativo Carabinieri di Salerno, supportati nella fase esecutiva da personale dei reparti territorialmente competenti, di Angri, Pontecagnano Faiano e Salerno, hanno operato un ulteriore sequestro di beni mobili registrati a carico di D.C. (attualmente sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari).

I fatti

Lo stesso, ritenuto al vertice, quale promotore e capo, di una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti in materia di esercizio abusivo del gioco online e della raccolta di scommesse di cui all’art. 4 L. n. 401/1989, emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui agli artt. 2 e 8 D.Lgs. n. 74/2000, riciclaggio, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori.

Il sequestro

I Carabinieri hanno, infatti, individuato ulteriori beni riconducibili al compendio aziendale della società Group Omega Service s.r.l., oggetto di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, e hanno sottoposto a vincolo una imbarcazione di lusso e tre autovetture di grossa cilindrata, per un valore stimato di circa 1 milione di euro.

Il valore complessivo dei beni in sequestro attualmente è quindi pari a circa 8 milioni di euro. Il provvedimento cautelare, come eseguito nei termini sopra precisati, non comporta alcun giudizio di responsabilità definitivo, essendo, la responsabilità degli indagati, sottoposta al vaglio dei giudici competenti nelle fasi ulteriori del procedimento penale.

