Maxi furto con furgone ad Altavilla Silentina: sradicata la colonnina self service

Un distributore di carburanti situato in località Falagato, lungo una strada isolata ad Altavilla Silentina, è stato teatro di un furto nella notte tra giovedì e venerdì scorsi. L’episodio si è verificato intorno all’una, quando almeno due malviventi, con il volto travisato, hanno messo a segno il colpo.

Il modus operandi adottato dai ladri è stato particolarmente violento e rapido. I responsabili hanno utilizzato un furgone per compiere l’azione, sradicando l’intera colonnina del self service che conteneva il denaro. In pochi minuti i ladri hanno agganciato la struttura al furgone, l’hanno divelta e poi caricata a bordo prima di fuggire via a gran velocità.

La scoperta all’alba e i danni ingenti

Il furto è stato scoperto solo nelle prime ore dell’alba, quando il gestore dell’impianto si è recato sul posto e ha constatato l’entità dei danni. Immediatamente, l’uomo ha allertato i carabinieri. Al momento, l’ammontare esatto del bottino non è stato ancora quantificato, ma i danni causati alla struttura del distributore risultano essere ingenti.

Sul luogo dell’accaduto sono giunti i militari della Compagnia di Eboli, che hanno immediatamente avviato le indagini per risalire all’identità dei responsabili. Un elemento fondamentale per le forze dell’ordine è rappresentato dall’acquisizione delle immagini delle videocamere di sorveglianza, le quali potrebbero fornire “elementi utili per risalire all’identità dei responsabili”.

Serie di colpi analoghi nel salernitano

Il furto avvenuto ad Altavilla Silentina presenta una forte somiglianza con altri colpi messi a segno negli ultimi mesi in diverse località del Salernitano. Il modus operandi dei ladri, che puntano a sradicare le colonnine del self service, è del tutto simile a quello di altri colpi messi a segno negli ultimi mesi a Eboli, San Mauro Cilento e nel Vallo di Diano evidenziando la possibile presenza di una banda specializzata.