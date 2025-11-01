Matinella, fermano un ladro e vengono aggrediti: il plauso del sindacato Carabinieri

Vivo apprezzamento è stato espresso dal segretario generale regionale di NSC Campania, Francesco Napoli, per l’intervento condotto il 29 ottobre dalla Stazione Carabinieri di Matinella, conclusosi con l’arresto di un malfattore responsabile di un furto in abitazione a Capaccio Paestum.

Giunti sul posto, i militari hanno prontamente diramato le ricerche e, grazie alle loro doti di intuito e tenacia, hanno individuato e bloccato l’uomo, fuggito a piedi nei campi adiacenti dopo avere sottratto una mountain bike.

Il soggetto è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, aggravando la pericolosità dell’episodio.

Epilogo violento: resistenza e ferimenti

L’operazione ha purtroppo avuto un epilogo violento. L’uomo, di origini magrebine, ha opposto resistenza all’arresto, scagliandosi contro i carabinieri e provocando loro lesioni e traumi, con prognosi rispettivamente di trenta giorni per un sottufficiale e tre giorni per un graduato.

L’arresto è stato completato grazie al provvidenziale supporto del Radiomobile di Agropoli, che ha garantito il successo dell’intervento.

Solidarietà e riconoscimento del NSC Campania

Francesco Napoli ha commentato: “Ai colleghi della Stazione di Matinella e del Radiomobile di Agropoli vanno la nostra ammirazione e la nostra completa solidarietà”.

Il segretario ha inoltre sottolineato come i militari abbiano dimostrato “eccezionale professionalità e coraggio, garantendo la sicurezza della cittadinanza, anche a costo della propria incolumità: a loro, l’augurio di una pronta e completa guarigione”.

Tuttavia, Napoli ha evidenziato: “Non possiamo accettare l’ennesima e inaudita aggressione subita da operatori della sicurezza”.

“Ogni giorno le donne e gli uomini in divisa incorrono in rischi enormi per l’espletamento del loro dovere”, ha aggiunto, ribadendo l’importanza di garantire tutele adeguate ai colleghi per assicurare serenità nell’adempimento di un servizio essenziale per lo Stato.

Appello per maggiore supporto e riconoscimento

Il segretario regionale del Nuovo Sindacato Carabinieri Campania ha evidenziato come l’episodio testimonii l’urgenza di un maggiore supporto e di un più forte riconoscimento per il personale dell’Arma.

A tal fine, NSC rinnova l’appello alla cittadinanza e alle Istituzioni in merito alla proposta di Legge di iniziativa popolare per il superamento del cosiddetto atto dovuto, uno strumento concreto per tutelare la dignità e la serenità di chi quotidianamente serve il Paese.