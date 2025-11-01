Matinella, fermano un ladro e vengono aggrediti: il plauso del sindacato Carabinieri

Arrestato un ladro a Capaccio Paestum, NSC Campania elogia coraggio e professionalità dei carabinieri, ribadendo necessità di maggior tutela

A cura di Redazione Infocilento
Sindacato Carabinieri

Vivo apprezzamento è stato espresso dal segretario generale regionale di NSC Campania, Francesco Napoli, per l’intervento condotto il 29 ottobre dalla Stazione Carabinieri di Matinella, conclusosi con l’arresto di un malfattore responsabile di un furto in abitazione a Capaccio Paestum.

Giunti sul posto, i militari hanno prontamente diramato le ricerche e, grazie alle loro doti di intuito e tenacia, hanno individuato e bloccato l’uomo, fuggito a piedi nei campi adiacenti dopo avere sottratto una mountain bike.

Il soggetto è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, aggravando la pericolosità dell’episodio.

Epilogo violento: resistenza e ferimenti

L’operazione ha purtroppo avuto un epilogo violento. L’uomo, di origini magrebine, ha opposto resistenza all’arresto, scagliandosi contro i carabinieri e provocando loro lesioni e traumi, con prognosi rispettivamente di trenta giorni per un sottufficiale e tre giorni per un graduato.

L’arresto è stato completato grazie al provvidenziale supporto del Radiomobile di Agropoli, che ha garantito il successo dell’intervento.

Solidarietà e riconoscimento del NSC Campania

Francesco Napoli ha commentato: “Ai colleghi della Stazione di Matinella e del Radiomobile di Agropoli vanno la nostra ammirazione e la nostra completa solidarietà”.

Il segretario ha inoltre sottolineato come i militari abbiano dimostrato “eccezionale professionalità e coraggio, garantendo la sicurezza della cittadinanza, anche a costo della propria incolumità: a loro, l’augurio di una pronta e completa guarigione”.

Tuttavia, Napoli ha evidenziato: “Non possiamo accettare l’ennesima e inaudita aggressione subita da operatori della sicurezza”.

“Ogni giorno le donne e gli uomini in divisa incorrono in rischi enormi per l’espletamento del loro dovere”, ha aggiunto, ribadendo l’importanza di garantire tutele adeguate ai colleghi per assicurare serenità nell’adempimento di un servizio essenziale per lo Stato.

Appello per maggiore supporto e riconoscimento

Il segretario regionale del Nuovo Sindacato Carabinieri Campania ha evidenziato come l’episodio testimonii l’urgenza di un maggiore supporto e di un più forte riconoscimento per il personale dell’Arma.

A tal fine, NSC rinnova l’appello alla cittadinanza e alle Istituzioni in merito alla proposta di Legge di iniziativa popolare per il superamento del cosiddetto atto dovuto, uno strumento concreto per tutelare la dignità e la serenità di chi quotidianamente serve il Paese.

Continua a leggere su InfoCilento.it

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Agropoli: manifesto elettorale in ospedale, il caso arriva in Parlamento

Polemiche per l'affissione di un manifesto sull'apertura della campagna elettorale del vicesindaco…

Velia

Ascea pronta a diventare Ascea-Velia: l’iter per il cambio di denominazione arriva in consiglio provinciale

Dopo Capaccio Paestum anche Ascea si prepara a cambiare denominazione aggiungendo il…

Vallo della Lucania dice “No” alle guerre: Comune aderisce alla campagna “R1pudi1a” di Emergency

Un'iniziativa che vuole sensibilizzare la cittadinanza sull'importanza della pace e del rifiuto…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79