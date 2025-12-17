Marina di Casal Velino: al via la seconda edizione di “Notti Mediterranee”

Marina di Casal Velino si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi del periodo natalizio: dal 26 al 28 dicembre 2025 torna “Notti Mediterranee”, l’evento promosso dalla Pro Loco Marina di Casal Velino, con il patrocinio del Comune di Casal Velino, giunto alla sua seconda edizione.

Il programma

Per tre serate consecutive, Piazza Marconi diventerà il fulcro delle festività, trasformandosi in un grande spazio di incontro e condivisione dove street food cilentano, musica popolare, spettacoli e dj set daranno vita a un’esperienza immersiva capace di celebrare l’identità e le tradizioni mediterranee. Un format pensato per coinvolgere residenti, visitatori e famiglie, offrendo intrattenimento di qualità per tutte le età in un’atmosfera calda e autentica.

L’evento più atteso: l’arrivo di Babbo Natale

L’inaugurazione è prevista per venerdì 26 dicembre, con una serata dedicata anche ai più piccoli: alle ore 18:00 è atteso l’arrivo di Babbo Natale, proveniente dalla Casa di Babbo Natale di Acquavella, per un momento di festa e magia pensato per i bambini. L’iniziativa è realizzata con il sostegno di Sodalis – CSV Salerno, a conferma dell’importante sinergia tra associazionismo e territorio nella promozione di eventi a forte valore sociale e comunitario.

La musica entrerà nel vivo alle ore 22:00 con l’energia travolgente dei RittAntico, protagonisti di un’esibizione di musica popolare capace di far danzare l’intera piazza. A chiudere la serata, allo scoccare della mezzanotte, il dj set di Luca Guì.

La serata di sabato 27 dicembre sarà un omaggio profondo alla tradizione orale e musicale del Cilento e del Sud Italia. Si partirà alle ore 20:00 con Cunti & Canti, tra racconti e melodie della memoria collettiva. Alle ore 22:00 saliranno sul palco i Taranta Nobes, per un viaggio intenso nei ritmi ancestrali della pizzica e della musica popolare. Il finale sarà affidato, come da tradizione, al dj set di Locomotiv a partire dalla mezzanotte.

Il gran finale di domenica 28 dicembre unirà spettacolo, arte e musica. Alle ore 20:00 andrà in scena il musical “Grinch”, curato dall’associazione Leo Dancing Club, mentre alle ore 21:00 l’edizione 2025 si chiuderà con l’esibizione dei Sette Bocche, band pronta a regalare un’ultima serata di grande coinvolgimento, tra suoni popolari e divertimento.

«Le Notti Mediterranee rappresentano un’occasione per vivere un’atmosfera natalizia unica attraverso la riscoperta dei sapori e dei suoni della nostra terra» – dichiara Marco Penza, Presidente della Pro Loco Marina di Casal Velino – «invitiamo tutti a unirsi a noi per celebrare insieme l’ospitalità e la ricchezza culturale del Cilento».