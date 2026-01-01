Marina di Camerota, auto precipita sulla spiaggia: coppia salva per miracolo

Escono fuori strada e dopo un volo di 10 metri cadono sulla spiaggia sottostante: illesa una coppia di giovani. La notte di Capodanno si poteva trasformare in una tragedia per una coppia di Marina di Camerota uscita illesa da un violento incidente avvenuto intorno alle ore 2.

La ricostruzione

I due giovani si trovavano a bordo di una Fiat Panda, in località Lentiscelle, a Marina di Camerota quando, improvvisamente, la donna che si trovava alla guida dell’autovettura ha perso il controllo del mezzo ed è precipitata sulla spiaggia, dopo avere sfondato la staccionata di protezione presente ai bordi della strada.

Un volo di oltre 10 metri terminato sulla spiaggia sottostante che all’inizio ha fatto presagire al peggio. Ma fortunatamente la coppia che si trovava a bordo della Fiat Panda è uscita illusa dal terribile incidente. Si è trattato di un vero e proprio miracolo di Capodanno.

I soccorsi

Sul posto necessario è stato l’arrivo dei sanitari del 118 e dei Carabinieri della locale Stazione, diretti dal Maresciallo Francesco Carelli. Fortunatamemte i due ragazzi non hanno riportato ferite gravi.

È compito dei militari invece stabilire l’esatta dinamica di quando accaduto e capire cosa ha provocato la fuoriuscita dell’auromobile dalla carreggiata.

Intanto l’area è stata delimitata per permettere di effettuare tutti i rilievi e le operazioni di rimozione dell’automobile.