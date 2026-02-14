Mareggiate e disagi, danni lungo il litorale, bloccata anche la litoranea. Ecco le previsioni per le prossime ore

Il maltempo e soprattutto le mareggiate delle ultime ore non hanno interessato soltanto il Cilento, dove i sindaci della fascia costiera tra Montecorice e Sapri hanno annunciato la richiesta di calamità naturale, ma anche altre zone del comprensorio. A Battipaglia ed Eboli, danni si registrano agli stabilimenti balneari.

Inoltre, se Salerno continua a fare i conti con crolli sul Lungomare, criticità si stanno segnalando anche in litoranea, in particolare a Pontecagnano. L’importante arteria è stata invasa da sabbia e detriti trasportati dalle onde. Durante la mattinata le ruspe sono entrate in azione per pulire la carreggiata e renderla nuovamente percorribile con conseguenti disagi alla viabilità in entrambi i sensi di marcia.

Instabilità protagonista nel sud della provincia

Sul fronte delle previsioni il weekend di San Valentino si è aperto sotto il segno del maltempo per la provincia di Salerno, con l’area sud e il litorale cilentano particolarmente esposti a una perturbazione di origine atlantica. Un profondo vortice depressionario sta portando piogge diffuse e un sensibile rinforzo dei venti, condizionando i festeggiamenti del fine settimana.

Sabato 14 febbraio: San Valentino bagnato

La giornata di oggi vede condizioni di tempo perturbato su tutto il salernitano. Le precipitazioni, già presenti dal mattino, si intensificheranno nel corso del pomeriggio assumendo carattere di rovescio o temporale, specialmente nelle aree interne del Cilento e del Vallo di Diano.

Temperature: Massime stazionarie sui 13°C, minime intorno ai 7°C.

Massime stazionarie sui 13°C, minime intorno ai 7°C. Vento: Moderato o forte dai quadranti sud-orientali (Scirocco), con raffiche fino a 8 mph.

Moderato o forte dai quadranti sud-orientali (Scirocco), con raffiche fino a 8 mph. Mare: Da molto mosso a localmente agitato lungo le coste esposte a sud.

Domenica 15 febbraio: schiarite e nuvolosità variabile

Per la giornata di domani è prevista una parziale attenuazione dei fenomeni. Il cielo si presenterà parzialmente soleggiato, pur persistendo una nuvolosità irregolare che potrebbe dar luogo a isolati piovaschi residui, più probabili nelle zone montuose.

Temperature: Stabili con massime di 13°C e minime in lieve calo a 6°C.

Stabili con massime di 13°C e minime in lieve calo a 6°C. Vento: In rotazione dai quadranti settentrionali con intensità debole (6 mph).

In rotazione dai quadranti settentrionali con intensità debole (6 mph). Mare: Molto mosso, ma con moto ondoso in progressiva attenuazione sotto costa.

Tendenza per lunedì 16 e Martedì Grasso 17 febbraio

L’inizio della settimana vedrà un nuovo peggioramento. Per lunedì 16 febbraio si attende una ripresa delle piogge, che potrebbero risultare abbondanti (heavy rain) con temperature massime sui 12°C e venti di Libeccio in rinforzo.

Per il giorno di Carnevale, martedì 17 febbraio, la tendenza indica un miglioramento graduale. La giornata sarà caratterizzata da piogge leggere al mattino e ampie schiarite previste per la serata. Le temperature subiranno una diminuzione nei valori minimi (fino a 3°C), mentre le massime resteranno stazionarie sui 12°C. I venti soffieranno da Nord-Ovest, favorendo una pulizia del cielo ma portando un clima più frizzante per le sfilate dei carri.