Mareggiata nel Cilento: comuni chiedono lo stato di calamità

Le forti mareggiate e il maltempo che nelle ultime ore hanno sferzato il litorale salernitano hanno lasciato il segno sulla costa cilentana. Il Comune di Vibonati, per mano del sindaco Manuel Borrelli, ha inviato una richiesta urgente alla Protezione Civile Regionale, alla Prefettura di Salerno e alla Giunta Regionale della Campania per sollecitare un intervento immediato e il riconoscimento dello stato di calamità naturale.

Emergenza sulla costa e danni strutturali

Il documento ufficiale protocollato oggi, 13 febbraio 2026, descrive uno scenario critico che interessa la fascia costiera da Montecorice a Sapri.

Gli effetti del moto ondoso sostenuto e del vento forte sono visibili: erosione del litorale, crolli di muri di contenimento e marciapiedi lungo il lungomare, oltre a seri danni alle infrastrutture essenziali.

Le criticità maggiori segnalate dal Comune riguardano la rete fognaria in località Santa Maria Li Piani e la condotta sottomarina nei pressi della foce del torrente Cacafava. Si registrano inoltre allagamenti diffusi e danni rilevanti a diverse strutture ricettive turistiche della zona, mettendo a rischio l’incolumità pubblica e la viabilità.

La macchina dei soccorsi e gli interventi in corso

Il sindaco Borrelli ha sottolineato come l’amministrazione sia attiva sul territorio fin dalle prime ore del mattino per gestire le emergenze. “Abbiamo inoltrato, anche insieme agli altri comuni del Masterplan Cilento Sud, richiesta dello Stato di calamità naturale”, ha dichiarato il primo cittadino, evidenziando la necessità di un’azione coordinata a livello regionale per far fronte a un fenomeno di tale portata.

Borrelli ha rivolto un ringraziamento particolare a tutti coloro che stanno lavorando incessantemente per limitare i disagi: il Comando dei Vigili Urbani, gli operatori EKA, i volontari della Protezione Civile, le ditte Antonucci e CiviSmart, Consac e l’intero ufficio tecnico comunale.

Prevenzione e prossimi passi

Mentre si attendono i sopralluoghi tecnici congiunti con la Regione per la valutazione definitiva dei danni, il piano di emergenza locale non si ferma. Per la giornata di domani è già stata programmata un’operazione di manutenzione straordinaria dei canali Calameo, Magarella e Colombo, fondamentale per garantire il corretto deflusso delle acque e prevenire ulteriori esondazioni in caso di nuove precipitazioni.

La situazione resta monitorata con estrema attenzione, in attesa che le condizioni meteo permettano una conta precisa dei danni e l’avvio delle procedure di somma urgenza per la messa in sicurezza definitiva del territorio.