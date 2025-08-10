Mare di Capaccio Paestum: il sindaco Paolino rassicura dopo le polemiche sull’inquinamento

Il sindaco di Capaccio Paestum, Gaetano Paolino, ha voluto chiarire la situazione relativa alla presunta inquinamento del mare, in risposta alle crescenti polemiche e alle segnalazioni di alcuni bagnanti. Negli scorsi giorni, e in particolare nella giornata di ieri, sono state riportate criticità, con schiuma in acqua in alcuni tratti del litorale.

In alcuni casi, i bagnini avrebbero addirittura invitato i bagnanti a uscire dall’acqua per precauzione. Il primo cittadino ha rassicurato la comunità, smentendo le voci allarmistiche.

Dati e controlli ufficiali a tutela della comunità

Secondo quanto dichiarato dal sindaco Paolino, le analisi ufficiali dell’ARPAC e del Comune confermano l’ottima qualità delle acque. Le indagini svolte hanno evidenziato che il mare di Capaccio Paestum non è inquinato. Le criticità riscontrate in passato sono state definite “isolate” e legate principalmente alle alte temperature stagionali. Il primo cittadino ha sottolineato come i rimedi adottati dall’Amministrazione siano in atto da oltre un mese e stiano producendo un miglioramento “concreto e costante” della situazione.

L’impegno del comune e l’invito alla trasparenza

Nel suo intervento, il sindaco Gaetano Paolino ha ribadito l’impegno dell’Amministrazione comunale a mantenere la trasparenza e a tutelare il territorio. Ha ringraziato i cittadini che, tramite segnalazioni, contribuiscono a identificare eventuali disfunzioni, permettendo spesso interventi rapidi e in tempo reale grazie alla collaborazione con gli organi competenti. Ha invitato la popolazione a “isolare chi diffonde notizie false o distorte”, ribadendo che l’azione del Comune continuerà a essere improntata a “trasparenza, efficacia e responsabilità”.