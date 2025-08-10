Attualità

Mare di Capaccio Paestum: il sindaco Paolino rassicura dopo le polemiche sull’inquinamento

Il sindaco di Capaccio Paestum, Gaetano Paolino, risponde alle polemiche sul mare. Le analisi di ARPAC e Comune confermano la qualità delle acque

Ernesto Rocco

10 Agosto 2025

Il sindaco di Capaccio PaestumGaetano Paolino, ha voluto chiarire la situazione relativa alla presunta inquinamento del mare, in risposta alle crescenti polemiche e alle segnalazioni di alcuni bagnanti. Negli scorsi giorni, e in particolare nella giornata di ieri, sono state riportate criticità, con schiuma in acqua in alcuni tratti del litorale.

In alcuni casi, i bagnini avrebbero addirittura invitato i bagnanti a uscire dall’acqua per precauzione. Il primo cittadino ha rassicurato la comunità, smentendo le voci allarmistiche.

Dati e controlli ufficiali a tutela della comunità

Secondo quanto dichiarato dal sindaco Paolino, le analisi ufficiali dell’ARPAC e del Comune confermano l’ottima qualità delle acque. Le indagini svolte hanno evidenziato che il mare di Capaccio Paestum non è inquinato. Le criticità riscontrate in passato sono state definite “isolate” e legate principalmente alle alte temperature stagionali. Il primo cittadino ha sottolineato come i rimedi adottati dall’Amministrazione siano in atto da oltre un mese e stiano producendo un miglioramento “concreto e costante” della situazione.

L’impegno del comune e l’invito alla trasparenza

Nel suo intervento, il sindaco Gaetano Paolino ha ribadito l’impegno dell’Amministrazione comunale a mantenere la trasparenza e a tutelare il territorio. Ha ringraziato i cittadini che, tramite segnalazioni, contribuiscono a identificare eventuali disfunzioni, permettendo spesso interventi rapidi e in tempo reale grazie alla collaborazione con gli organi competenti. Ha invitato la popolazione a “isolare chi diffonde notizie false o distorte”, ribadendo che l’azione del Comune continuerà a essere improntata a “trasparenza, efficacia e responsabilità”.

