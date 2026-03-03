Cronaca

Maltrattamenti in famiglia, due casi nel Vallo di Diano: scatta il “codice rosso”

L'Autorità giudiziaria ha disposto provvedimenti a protezione delle donne coinvolte e dei figli minorenni, con l’allontanamento dei presunti aggressori e il trasferimento delle vittime in luoghi sicuri

Erminio Cioffi
Violenza sulle donne

Negli ultimi mesi, in un comune dell’area nord del comprensorio valdianese, si sono registrati due distinti casi di maltrattamenti in famiglia che hanno portato alla denuncia dei presunti responsabili e all’adozione di misure di tutela per le vittime. Le indagini sono affidate ai Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, impegnati nella ricostruzione dei fatti e nell’accertamento delle responsabilità.

I fatti

In entrambi gli episodi, l’Autorità giudiziaria ha disposto provvedimenti a protezione delle donne coinvolte e dei figli minorenni, con l’allontanamento dei presunti aggressori e il trasferimento delle vittime in luoghi sicuri.
Nell’ultimo caso, in ordine di tempo, la donna si è recata al Pronto Soccorso dell’Ospedale Luigi Curto diverse ore dopo aver subito le aggressioni. Qui è stato attivato il protocollo del “codice rosso”, la procedura prevista per i casi di violenza domestica e di genere che consente un intervento immediato delle forze dell’ordine e dell’autorità giudiziaria. È così scattata la denuncia nei confronti del compagno.

Anche nel primo episodio si erano verificati comportamenti analoghi, con la conseguente decisione del Tribunale di adottare misure restrittive a tutela della donna e dei minori coinvolti. I due casi riaccendono l’attenzione su un fenomeno purtroppo presente anche in un territorio spesso percepito come “isola felice”. I numeri delle richieste di aiuto ai centri antiviolenza del comprensorio raccontano invece una realtà diversa, fatta di centinaia di segnalazioni e percorsi di sostegno attivati nel tempo.

Leggi anche:

Maltrattamenti, lesioni e tentata rapina all’ex compagna: un arresto in Cilento

L’appello a denunciare

Un segnale importante resta quello della denuncia: rivolgersi alle strutture sanitarie, alle forze dell’ordine o ai centri specializzati rappresenta il primo passo per interrompere la spirale della violenza e avviare un percorso di protezione e rinascita.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Potrebbe interessarti anche:

Castellabate, panorama

Il Cilento diventa “your fashion destination”: moda, paesaggio e identità in un’unica visione

Il Cilento torna protagonista attraverso immagini, paesaggi e suggestioni che raccontano la sua identità più autentica

Polla libri

Polla, arrivano 920 libri: tra le novità i manga per ragazzi, volumi del Talmud babilonese e il carteggio di Galileo

Tra le novità come detto le decine di Manga, il cinema del Mereghetti, i volumi illustrati per bambini da 3 a 6 anni, i volumi del Talmud babilonese, i cataloghi di fotografia

Antonio Capezzuto

Salerno, “Commissario trasformi contratti della Polizia Municipale in full time”: la nota della FP CGIL

Questa misura permetterebbe di disporre del personale nella sua interezza operativa e di garantire una copertura territoriale costante

Polizia

Salerno, espulso cittadino georgiano pluripregiudicato: rimpatriato nel Paese d’origine

Il soggetto era già destinatario di un decreto di espulsione emesso dal Prefetto di Firenze

Campagna furto banca

Campagna, bomba carta fatta esplodere al Quadrivio: nel mirino la filiale Bper, ATM fuori uso

Ennesimo colpo in banca, i ladri sono riusciti a portare via denaro contenuto nell'ATM. Ancora in fase di quantificazione il bottino

Giovani

Giovani e autoimprenditorialità: il 13 marzo a Casal Velino il workshop per il futuro del Cilento

Le opportunità di "Resto al Sud 2.0" e i bandi GAL Cilento al workshop di Casal Velino. Un evento dedicato ai giovani under 35 per fare impresa nel territorio

Serena Vitolo, Lis ok

“Anteprima News” del 3 marzo 2026

Anteprima News, un format che unisce notizie, collegamenti in diretta, interviste e cultura. Con ospiti in studio e immagini da tutta la provincia

Controlli Carabinieri

Salerno, pugno duro dei Carabinieri sulle strade: raffica di sanzioni per guida senza patente e assicurazione

Intensificati i controlli dei Carabinieri a Salerno tra gennaio e febbraio: numerose multe per guida senza patente e mancanza di assicurazione. I dettagli

Giovanni Saturno

Camerota: Giovanni Saturno nuovo vicesindaco, confermata la rotazione prevista dal programma Terradamare

Una nomina che rientra nella rotazione annunciata dal sindaco di Camerota durante la scorsa campagna elettorale

Frana rupe

Pioggia di fondi per i comuni salernitani. Risorse per dissesto, adeguamento sismico ed efficientamento energetico

Pioggia di fondi per la messa in sicurezza del territorio, l'adeguamento sismico e l'efficientamento energetico di edifici pubblici

Cervo

Almanacco del 3 marzo: tra invenzioni rivoluzionarie e natura selvatica

Scopri i principali eventi del 3 marzo: la nascita di Alexander Graham Bell, la fondazione della NACA, l'indipendenza della Bulgaria e la Giornata mondiale della fauna selvatica

Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox 3 marzo: Toro, ottimo momento per il lavoro. Cancro, sentimenti in primo piano

Vediamo cosa ci riservano gli astri per la giornata di domani