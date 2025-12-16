Maltempo: nuovo avviso di allerta meteo per temporali intensi e improvvisi

L'avviso è valido dalle 18 di oggi e fino alle 12 di domani

Temporali

La Protezione civile della Regione Campania, alla luce delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato un avviso di allerta meteo con criticità idrogeologica di livello giallo valido dalle 18 di oggi fino alle 12 di domani, 17 dicembre, sulle seguenti zone: 1 (Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana); 2 (Alto Volturno e Matese); 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini); 5 (Tusciano e Alto Sele); 6 (Piana Sele e Alto Cilento); 8 (Basso Cilento).

L’avviso

Si prevedono precipitazioni improvvise anche a carattere di temporale. Sono possibili grandine, fulmini e raffiche di vento. I temporali, di moderata intensità, potrebbero dar luogo a fenomeni connessi al rischio idrogeologico come allagamenti, esondazioni, trasporto delle acque nelle sedi stradali, caduta massi e frane legate a condizioni instabili del territorio o alla fragilità dei suoli.

Le raccomandazioni

Si raccomanda alle autorità competenti di attivare i Centri operativi comunali e di predisporre tutte le misure strutturali e non strutturali atte a prevenire e mitigare i fenomeni previsti.

