Maltempo: in arrivo temporali, vento forte e grandine

L'avviso è valido dalle 12 di domani, mercoledì 4 febbraio alle 12 di giovedì 5 febbraio

Redazione Infocilento
Grandine

La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo di livello Giallo per temporali valida dalle 12 di domani, mercoledì 4 febbraio, alle 12 di giovedì 5 febbraio.

Le zone interessate

L’avviso riguarda la possibilità di precipitazioni improvvise e intense, anche se di breve durata, su tutto il territorio, ad esclusione delle zone 4 (Alta Irpinia e Sannio) e 7 (Tanagro).  Saranno possibili anche fulmini, grandine e raffiche di vento. Il quadro meteo è caratterizzato da incertezza previsionale ma i fenomeni temporaleschi potrebbero avere particolare forza e rapidità di evoluzione a scala locale.

In arrivo pioggia e grandine

Tra le principali conseguenze dell’impatto al suolo delle precipitazioni si segnalano possibili allagamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, caduta massi e frane dovute alla fragilità dei suoli.

A causa dei fulmini, della grandine e delle raffiche di vento potrebbero verificarsi danni alle coperture e alle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso.

Le raccomandazioni

Si ricorda ai Comuni delle zone di allerta interessate  di attivare i COC (Centri Operativi Comunali) e di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile. Monitorare la corretta tenuta del verde pubblico e prestare attenzione alle comunicazioni della Sala Operativa Regionale.

