Malore in Alta Velocità: fermata d’emergenza a Pisciotta per soccorrere una trentenne

Momenti di forte tensione si sono vissuti a bordo di un convoglio Alta Velocità, costretto a una sosta non programmata presso la stazione ferroviaria di Pisciotta.

L’interruzione della corsa si è resa necessaria per prestare soccorso immediato a una passeggera di circa 30 anni, colpita da un malore improvviso mentre il treno era in pieno viaggio. La gravità della situazione ha spinto il personale di bordo ad attivare tempestivamente le procedure di emergenza previste in questi casi.

L’intervento dei sanitari e il trasporto in ospedale

Non appena il treno ha raggiunto lo scalo ferroviario cilentano, è intervenuta un’unità della Misericordia di Palinuro. I sanitari, giunti prontamente sul posto, hanno prestato le prime cure alla giovane, che al momento del ritrovamento appariva in evidente stato confusionale. Dopo una prima e accurata valutazione delle funzioni vitali sul posto, l’equipe medica ha disposto il trasferimento d’urgenza della donna presso l’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. All’interno del nosocomio, la trentenne sarà sottoposta a tutti gli accertamenti clinici necessari per stabilire l’origine del malessere.

Gestione del traffico ferroviario e condizioni della passeggera

Nonostante l’apprensione generale tra i viaggiatori, la macchina dei soccorsi e il personale ferroviario hanno operato in stretta sinergia, garantendo una gestione rapida ed efficace dell’evento. Questo coordinamento ha permesso di limitare i disagi per la circolazione e per gli altri passeggeri presenti sul convoglio, che ha potuto riprendere la marcia dopo la messa in sicurezza della paziente. Al momento, le cause che hanno portato al malore improvviso restano ancora da chiarire, in attesa di aggiornamenti clinici provenienti dalle strutture sanitarie.