Maiori celebra la Melanzana alla Cioccolata con il riconoscimento De.Co.

Il Comune di Maiori annuncia la realizzazione della Denominazione Comunale (De.Co.) per uno dei suoi dolci più iconici e amati: la Melanzana alla Cioccolata De.Co. di Maiori.

Questo prestigioso riconoscimento attesta non solo l’unicità e la qualità del prodotto, ma anche il suo legame profondo con la tradizione e la cultura gastronomica del territorio.

La Melanzana alla Cioccolata De.Co. di Maiori è un dolce tipico delle due festività patronali, celebrative di Santa Maria a Mare nei mesi di agosto e novembre, simbolo di Maiori, in grado di unire la sapienza culinaria degli avi con l’innovazione dei giovani talenti locali e delle famiglie maioresi che da sempre portano avanti la tradizione con tutte le tipiche sfumature familiari.

Questo piatto rappresenta un connubio perfetto tra il sapore intenso della melanzane e la dolcezza avvolgente del cioccolato unito alle spezie e ad altri ingredienti, offrendo un’esperienza gustativa unica e irripetibile.

La realizzazione della De.Co. è frutto di un intenso e meticoloso lavoro svolto dalla Commissione composta da sette rappresentanti che si sono costituiti lo scorso 4 luglio 2024 (presieduta dal ristoratore Antonio Del Pizzo, con la vicepresidenza della giornalista enogastronomica Annamaria Parlato, la supervisione dell’esperto giornalista ed enogastronomo Bruno Sganga, produttori locali ed esponenti dell’amministrazione attualmente in carica, Gerardo Buonocore agricoltore, Luigi Reale consigliere comunale, Mariantonia Mammato assessore ordine pubblico, decoro urbano e scuola, Salvatore Della Pace per l’opposizione e Aristide Milo come membro aggiunto) assieme all’Amministrazione Comunale.

Esso non solo valorizza il patrimonio gastronomico maiorese, ma rappresenta anche una straordinaria opportunità di promozione turistica e di sviluppo economico.

Dopo la fase conclusiva dell’iter già avviato agli inizi di luglio, seguirà la fase promozionale con la creazione del logo distintivo della De.Co. dei profili social e del portale web. Inoltre sono previsti eventi enogastronomici a cadenza annuale per la valorizzazione dell’iconico dolce sia sul territorio che in altri contesti esterni.

“Siamo orgogliosi di questo importante traguardo, completatosi oggi durante il Consiglio Comunale” ha dichiarato il Sindaco di Maiori Antonio Capone. “La Melanzana alla Cioccolata è molto più di un semplice dolce; è una parte della nostra storia e della nostra identità. Con il riconoscimento De.Co., vogliamo preservare e promuovere questa eccellenza culinaria affinché continui a rappresentare Maiori nel mondo.”