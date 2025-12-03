Magliano Vetere, crocevia della devozione luciana: il raduno nazionale delle Città di Santa Lucia

La Rete delle Città di Santa Lucia farà tappa a Magliano Vetere martedì 9 dicembre 2025 in

occasione della Giornata della Rete Luciana, appuntamento promosso in preparazione della solennità di Santa Lucia, vergine e martire.

La Rete, formalizzata l’11 dicembre scorso a Erchie con la sottoscrizione del Protocollo d’Intesa tra i Comuni di Erchie (Br), Motta Santa Lucia (Cz), Villa Santa Lucia (Fr), Magliano Vetere (Sa) e Francavilla Marittima (Cs), si è arricchita quest’anno dell’adesione delle Comunità di Castrocielo (Fr), Matino (Fr) e Santa Lucia del Mela (Me). Le Municipalità riunite si ritroveranno a Magliano Vetere per una giornata dedicata alla promozione delle tradizioni luciane e alla valorizzazione condivisa dei territori.

La Rete nasce con l’obiettivo di rafforzare il patrimonio culturale e religioso legato al culto di Santa

Lucia, promuovendo le esperienze, le peculiarità e le identità di ogni Comunità aderente. La collaborazione tra enti pubblici, realtà associative e cittadini intende favorire lo sviluppo di iniziative locali, regionali e nazionali, generando nuove opportunità di aggregazione, turismo religioso e crescita sociale per i territori coinvolti, in particolare per le aree interne che vivono la sfida dello spopolamento.

Programma della giornata

Ore 11:00 – Accoglienza delle delegazioni presso la sede municipale.

A seguire – Conferenza stampa di presentazione della Rete e delle attività future.

Pomeriggio – Presentazione e visita dei Borghi del Comune di Magliano Vetere, un viaggio alla

scoperta della storia, della fede e delle bellezze paesaggistiche.

Ore 17:30 – Saluto di benvenuto alla Reliquia di Santa Lucia, proveniente dalla Comunità di

Erchie (Br), accompagnata dal parroco don Piero Cinieri.

Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da S.E. Mons. Vincenzo Calvosa, Vescovo di Vallo

della Lucania, con il rito di accensione della Lampada Votiva Luciana dinanzi all’Effigie di Santa

Lucia.

“Desidero ringraziare tutte le Municipalità della Rete, il coordinatore Giuseppe Semeraro e quanti

hanno contribuito alla realizzazione di questo appuntamento – dichiara il Sindaco di Magliano

Vetere, Prof. Adriano Piano.

Per la nostra Comunità si tratta di un evento di grande valore, che ci permette di presentare il percorso avviato a Erchie e di consolidare i legami di amicizia tra i Comuni legati al culto di Santa Lucia. È anche un’importante occasione per promuovere i nostri Borghi, raccontarne la storia e rilanciare, attraverso il turismo religioso e culturale, lo sviluppo delle aree interne del Cilento”.

La manifestazione in programma rappresenta un momento di fede, condivisione e valorizzazione

del territorio, nella convinzione che l’unione delle Comunità luciane possa generare nuove

prospettive di crescita per i Borghi che custodiscono la devozione a Santa Lucia.