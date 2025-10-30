“Maestri del Fare”, storie di persone, comunità e di associazioni: sesta puntata

Racconta storie di persone, di comunità, di associazioni, “Maestri del fare“, il programma condotto da Alessandra Pazzanese.

Ospiti della nuova puntata Antonio Loffredo e Giuseppe Marcellino che sono due amici, provengono da Campagna e, nella vita, sono rispettivamente un ciclista/fotografo e uno chef.

Insieme, unendo mondi diversi e meravigliosi, portando in questi mondi le loro passioni e la loro amicizia, hanno ideato il “Fuoritraccia tour”, un viaggio intrapreso con una bicicletta e un camper alla scoperta delle bellezze e dei posti più reconditi del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

Antonio, in sella alla sua mountain bike ha raggiunto luoghi straordinari, costeggiato corsi d’acqua e spiagge, attraversato le pendenze dei monti cilentani; Giuseppe lo ha seguito in camper, lo stesso camper in cui, con gli ingredienti della Dieta Mediterranea rinvenuti nei luoghi attraversati, ha preparati i piatti che li hanno deliziati e rifocillati durante il loro lungo viaggio.

Un viaggio diverso, un “Tour fuori traccia”, che ha permesso ai due di dare vita ad un progetto che ha permesso di immortalare scenari da togliere il fiato, che ha raccontato profumi e sapori, che ha fatto sì che si tracciassero e fotografassero sentieri, un’esperienza in cui sono state raccolte tante informazioni sul Parco, messe poi a disposizione di tutti.

È per tutto questo che Antonio e Giuseppe sono dei veri e propri “Maestri del Fare”.