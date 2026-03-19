Lutto ad Agropoli: scompare l’architetto Costantino Ruocco, firma di grandi opere cittadine

La comunità di Agropoli piange l’architetto Costantino Ruocco; è stato trovato ieri privo di vita all’interno della sua abitazione di via Francesco Gioia. L’uomo, che aveva 70 anni e viveva da solo, è stato rinvenuto ormai esanime nella sua casa.

Chi era Costantino Ruocco

Professionista stimato e di lungo corso, Ruocco era iscritto all’Albo degli Architetti della Provincia di Salerno dal 1985. La sua carriera, iniziata subito dopo la laurea con lode conseguita presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, è stata indissolubilmente legata alla trasformazione urbana di Agropoli e di molti centri della provincia e dell’Irpinia.

Tra le sue opere più significative e conosciute figurano interventi che hanno segnato lo sviluppo sportivo e sanitario del territorio. Ruocco è stato infatti il progettista e direttore dei lavori per il completamento del Centro Sportivo “Raffaele Guariglia” in contrada Marrota. Porta la sua firma anche il progetto della nota clinica Malzoni di Agropoli, oltre a importanti studi per il Palazzetto dello Sport in località Trentova.

Il suo impegno professionale non si è limitato alle nuove costruzioni, ma ha abbracciato con passione il restauro e la riqualificazione del patrimonio esistente. Si ricordano, tra i tanti, i progetti per la ristrutturazione della Chiesa Madonna del Carmine ad Agropoli, il piano preliminare per la riqualificazione del Centro Antico e dell’area portuale della città, e il restauro conservativo dell’ex Convento e della Chiesa S.M. delle Grazie a Bellosguardo.

Oltre alla sua attività nel Cilento, l’architetto ha lasciato un’impronta profonda in Irpinia, in particolare a Castelfranci, dove ha curato numerosi interventi di ricostruzione post-sisma e di ridisegno urbano di piazze e vie storiche.

La scomparsa di Costantino Ruocco priva il territorio di un tecnico che ha saputo coniugare la visione urbanistica con il rispetto per le radici storiche dei luoghi.

I funerali

I funerali per l’ultimo saluto all’architetto si terranno domani, alle ore 11:00, presso la chiesa di San Francesco ad Agropoli. Costantino Ruocco lascia due figli.