Lutto a Buonabitacolo: è morto l’ex sindaco Angelo Fiordelisi

La comunità di Buonabitacolo è in lutto per la notizia della scomparsa di Angelo Fiordelisi, figura storica della politica locale e già sindaco del comune valdianese per un lungo periodo. L’ex primo cittadino è stato un punto di riferimento per l’amministrazione e per i suoi concittadini, ricoprendo la massima carica comunale in due momenti distinti e significativi della storia recente del paese.

Una lunga carriera al servizio della comunità

Angelo Fiordelisi ha guidato il Comune di Buonabitacolo per quasi due decenni, suddivisi in due cicli amministrativi. Il suo primo mandato, particolarmente esteso e incisivo, è andato dal 1977 al 1990.

Successivamente, dopo una pausa, è tornato a ricoprire la carica di sindaco dal 2004 al 2009. La sua presenza al timone dell’ente è stata associata a un “periodo in cui è stato segnato un percorso nuovo per il nostro Ente e per il territorio comunale”, anni definiti come “di grande impulso politico”.

Umanità e disponibilità, i tratti distintivi dell’ex sindaco

Oltre all’impegno politico e amministrativo, Fiordelisi viene ricordato per le sue qualità umane. Da palazzo di città lo ricordano come un“uomo di tempra serena, di grande umanità, disponibilità e cordialità”. Questi tratti hanno evidentemente contribuito a consolidare il legame profondo tra l’ex sindaco e la sua comunità, rendendolo una figura stimata e apprezzata.

Il cordoglio dell’amministrazione e della cittadinanza

L’intera Amministrazione comunale e la Cittadinanza di Buonabitacolo hanno voluto esprimere il proprio sentito cordoglio. Il messaggio di vicinanza e partecipazione al dolore è rivolto in particolare alla famiglia e ai tanti amici che piangono la scomparsa di Angelo Fiordelisi, riconoscendo il contributo significativo che ha offerto alla crescita e allo sviluppo del paese.