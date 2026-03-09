Lustra: un milione per la messa in sicurezza della zona Massacanina

Il Comune di Lustra ha ottenuto un finanziamento di 1 milione di euro dal Ministero dell’Interno per gli interventi di sistemazione idrogeologica nella zona Massacanina. Si tratta di un investimento fondamentale che, come sottolinea il sindaco Luigi Guerra, permetterà non solo di mettere in sicurezza il territorio, ma anche di completare finalmente la strada che collega Lustra a Valle Cilento.

La soddisfazione del sindaco Guerra

“Per noi è una svolta storica, afferma il sindaco, perché parliamo di un’arteria principale per il nostro Comune e di un collegamento strategico per il capoluogo, che come molte aree interne soffre il problema dello spopolamento. Grazie a questo finanziamento, la comunità potrà contare su un’infrastruttura essenziale per la viabilità: la nuova strada porterà più passaggio nel nostro territorio e, si spera, favorirà la nascita di nuove realtà”.