Attualità

Lustra: un milione per la messa in sicurezza della zona Massacanina

Si tratta di un investimento fondamentale che, come sottolinea il sindaco Luigi Guerra, permetterà non solo di mettere in sicurezza il territorio, ma anche di completare finalmente la strada che collega Lustra a Valle Cilento

Chiara Esposito

Il Comune di Lustra ha ottenuto un finanziamento di 1 milione di euro dal Ministero dell’Interno per gli interventi di sistemazione idrogeologica nella zona Massacanina. Si tratta di un investimento fondamentale che, come sottolinea il sindaco Luigi Guerra, permetterà non solo di mettere in sicurezza il territorio, ma anche di completare finalmente la strada che collega Lustra a Valle Cilento.

Continua dopo la pubblicità

La soddisfazione del sindaco Guerra

“Per noi è una svolta storica, afferma il sindaco, perché parliamo di un’arteria principale per il nostro Comune e di un collegamento strategico per il capoluogo, che come molte aree interne soffre il problema dello spopolamento. Grazie a questo finanziamento, la comunità potrà contare su un’infrastruttura essenziale per la viabilità: la nuova strada porterà più passaggio nel nostro territorio e, si spera, favorirà la nascita di nuove realtà”.

Continua dopo la pubblicità
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Potrebbe interessarti anche:

Eboli: Salvatore Biazzo ha presentato “I Misteri del Chimico dei Fantasmi”

L’incontro, partecipato e ricco di spunti di riflessione, ha offerto al pubblico l’occasione di conoscere più da vicino il romanzo e il percorso creativo dell’autore.

Scafati, Sindaco Aliberti assolto dopo 13 anni: “Non ha vinto la giustizia, ma la verità”

L'assoluzione con formula piena è arrivata "perchè il fatto non sussiste"

Sale d’ascolto e denunce, Carabinieri di Salerno al fianco delle donne: “Non siete sole”

Si tratta di ambienti pensati per accogliere le vittime – spesso accompagnate dai propri figli – in un contesto riservato e non giudicante, lontano dagli uffici ordinari delle stazioni.

Palermo ricorda Joe Petrosino: a 117 anni dall’omicidio omaggio al poliziotto di Padula simbolo della lotta alla mafia

Un ricco programma di iniziative per Joe Petrosino, l'investigatore italoamericano ucciso il 12 marzo 1909

Campo calcio

Calcio: Eccellenza e Promozione, i gol del weekend

In Eccellenza vincono le salernitane. In Promozione l'Agropoli non va oltre il pari con il Montoro ultimo ed esonera l'allenatore

aria condizionata

Scuole e crisi climatica: dal Cilento alla Sicilia un appello per la climatizzazione degli istituti

Il CNDDU lancia un appello al Ministro Valditara per un monitoraggio preventivo dei sistemi di ventilazione nelle scuole, specialmente al Sud, contro le ondate di calore precoce

Ospedale Eboli

“Richiesta di trasparenza su trasferimenti e straordinari negli ospedali di Eboli e Battipaglia”

Una richiesta formale di chiarimenti e accesso agli atti è stata inviata dalla UIL FPL Salerno alla Direzione Sanitaria e Amministrativa del DEA

Casal Velino inaugura il circuito “5 Province”: successo per la prima tappa di aquathlon FITRI

La struttura ha accolto ieri giovani atleti dai 6 ai 18 anni provenienti da tutta la Campania

Polizia

Polizia di Stato esegue rimpatrio di marocchino pluripregiudicato

L'uomo era già agli arresti per reati legati allo spaccio di stupefacenti

Doposcuola

Scuola: oltre 20 milioni di euro in Campania per orientamento e lotta alla dispersione. Fondi anche nel salernitano

Oltre 20 milioni di euro per 400 scuole in Campania: finanziamenti per tutor, orientamento e lotta alla dispersione scolastica. Tutti i dati da Napoli a Salerno.

Bufale

Brucellosi bufalina: in Campania risultati in forte miglioramento

Trend positivo: diminuiscono i focolai, in calo anche gli abbattimenti di capi bufalini. Ecco il report della Regione Campania

Stazione Salerno Irno

Salerno Irno, conclusi i lavori di riqualificazione: stazione più accessibile e moderna

Terminati i lavori di RFI alla stazione di Salerno Irno. Con un investimento di 840mila euro, lo scalo diventa accessibile e sicuro per tutti i viaggiatori