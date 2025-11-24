“L’ultima”: a Casal Velino uno spettacolo contro la violenza di genere

L'iniziativa rientra nell'ambito delle iniziative per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne

A cura di Chiara Esposito
Violenza sulle donne

Un grido di denuncia, ma anche un appello alla speranza. “L’ultima” approda sul palcoscenico del Cine-Teatro di Località Ardisani martedì 25 novembre 2025 alle ore 20.00, proponendosi come un momento di riflessione collettiva sul tema della violenza di genere. Lo spettacolo mette al centro la testimonianza di dieci donne che, attraverso parole, gesti e immagini sceniche, raccontano la paura, la crudeltà e l’orrore che segnano ancora troppe vite, ma anche la forza della solidarietà femminile e la capacità di rinascita.

Lo spettacolo

La rappresentazione nasce dal percorso laboratoriale teatrale “Tutti in scena”, diretto da Ester Papa e patrocinato dal Comune di Casal Velino. Per alcune interpreti si tratta della prima esperienza sul palcoscenico, esito di un anno di lavoro dedicato all’espressione personale e alla costruzione di una narrazione corale.

Il testo intreccia contributi di Serena Dandini, Maura Misiti, Paola Cortellesi, Alberto Sant’Elia, Simona Cavalli e Alda Merini, dando voce a un mosaico di storie e prospettive. In questo intreccio emotivo, la poesia rappresenta un contrappunto lieve ma significativo: un richiamo all’amore autentico, libero da stereotipi, sessismo e dinamiche possessive.

Le coreografie sono firmate da Alberto Sant’Elia, mentre la regia è affidata a Ester Papa. “L’ultima” si inserisce nelle iniziative promosse sul territorio in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, offrendo al pubblico un’occasione di confronto e consapevolezza attraverso il linguaggio del teatro.

