“L’uguaglianza di genere”: all’Unisa il convegno di Ateneo, le sfide dell’Agenda ONU

L'appuntamento è per lunedì 9 marzo presso l'aula magna Vincenzo Buonocore

Lunedì 9 marzo alle ore 9:00, presso l’Aula Magna “Vincenzo Buonocore” (Edificio A2, Viale del Rettorato), l’Università degli Studi di Salerno promuove il Convegno di Ateneo “L’Uguaglianza di Genere. Le sfide dell’Agenda ONU 2030”, una giornata di studio e confronto dedicata ai temi dell’equità, dei diritti e delle politiche di genere, in una prospettiva interdisciplinare e istituzionale.

L’iniziativa, promossa nell’ambito delle attività di Ateneo per le Pari Opportunità, intende offrire un momento di riflessione condivisa sui processi culturali, sociali, economici e giuridici che attraversano il tema dell’uguaglianza di genere, in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

La giornata si aprirà con i saluti istituzionali del Magnifico Rettore, Prof. Virgilio D’Antonio, del Delegato alla Terza Missione, Prof. Orlando Troisi. Introdurrà i lavori la Prof.ssa Valeria Giordano, Delegata di Ateneo alle Pari Opportunità.

La prima sessione dei lavori, dedicata a diritti, lavoro e salute, coordinata dal Prof. Francesco Fasolino (direttore del DSG) vedrà gli interventi della Prof.ssa Laura Calafà (Università di Verona) sulla parità effettiva nel lavoro; della Dott.ssa Mimma Lomonaco (Consigliera di parità Regione Campania) sul Gender Equality nel lavoro; della Prof.ssa Valeria Marzocco (Università di Napoli Federico II) sullo sfruttamento del lavoro e le disuguaglianze di genere.

Seguiranno ulteriori panel coordinati dai Professori Francesco Tortorella e Pietro Campiglia, con contributi su scienza e inclusione, medicina di genere, regolamentazione internazionale, linguaggio, percorsi formativi, violenza di genere e cambiamento climatico, a testimonianza del carattere trasversale della questione.

Nel pomeriggio, la sessione “Teorie, pratiche, linguaggi”, coordinata dal Prof. Gianfranco Macrì, approfondirà il tema della cittadinanza femminile, delle pratiche inclusive nelle comunità accademiche e del linguaggio come strumento di costruzione sociale. Interverranno, la Prof.ssa Maria Rosaria Pelizzari, il Prof. Paolo Aiello e il Prof. Antonio Tucci.

Un ulteriore panel, coordinato dalla Prof.ssa Giuseppina Cersosimo, vedrà i contributi dei Professori Davide MonacoGiuliana Regnoli e Daniele Vellutino, con un focus su conquista dei diritti, dimensione storica e analisi sociolinguistica, fino alle sperimentazioni linguistiche contro gli stereotipi di genere.

La giornata si concluderà con una tavola rotonda (ore 16:30–17:30), coordinata dalla Prof.ssa Ornella Malandrino, Direttrice OGEPO, che vedrà il confronto tra rappresentanti degli ordini professionali e delle istituzioni territoriali, tra cui il Dott. Giovanni D’Angelo (Ordine dei Medici), la Dott.ssa Elena Guarino (Tribunale), l’Avv. Renata Pepe (Ordine degli Avvocati), il Dott. Sergio Ciarone (Ordine dei Commercialisti) e la Dott.ssa Donatella Raeli.

“La scelta di dedicare un Convegno di Ateneo al tema dell’uguaglianza di genere – dichiara la Prof.ssa Valeria Giordano, Delegata alle Pari Opportunità e Coordinatrice scientifica dell’iniziativa – nasce dalla consapevolezza che la promozione dell’equità non sia soltanto un obiettivo normativo, ma una responsabilità culturale e formativa dell’Università. L’Ateneo si propone come spazio di elaborazione critica e di costruzione di pratiche inclusive, in dialogo con il territorio e con le professioni”.

“L’Agenda ONU 2030 – aggiunge Giordano – richiama le istituzioni accademiche a un impegno concreto e misurabile. Questo convegno vuole essere un momento di confronto interdisciplinare che rafforza la rete tra Università, istituzioni e ordini professionali, nella prospettiva di politiche strutturali e condivise”.

