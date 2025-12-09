Luci d’Artista, si accende l’Albero. Salerno presa d’assalto

Folla in centro, traffico in strada. I visitatori invadono la città e con l’accensione del maxi albero in piazza Portanova prende ufficialmente il via il Natale di Salerno. Nel pomeriggio di sabato 6 dicembre il sindaco Vincenzo Napoli, alla presenza anche dell’ex governatore della Campania Vincenzo De Luca, ha illuminato il grande albero in centro, che quest’anno è colorato di bianco e blu riprendendo il tema “Mare d’Inverno”, che caratterizza le installazioni luminose collocate su Corso Vittorio Emanuele.

Le parole di De Luca

“Uno degli alberi di Natale più eleganti d’Italia”, ha commentato De Luca che tra applausi e scintillii ha rivolto un saluto alla città e un appello alla pace e al rispetto: “Ci auguriamo un anno nuovo luminoso, con due obiettivi fondamentali per un mondo migliore: stop ai femminicidi e stop alle guerre”.

Il governatore ha insistito sul tema del rispetto verso le donne: “Lo dico a tutti gli uomini: prima di pensare di commettere qualsiasi violenza, ricordate che davanti a voi potrebbe esserci vostra madre o vostra sorella”. Poi lo sguardo si è allargato al panorama internazionale: “Basta guerre nel mondo. La pace è il fondamento dell’umanità”, ha ribadito De Luca, citando le parole di Papa Francesco e quelle di Papa Leone.

Boom di visitatori in città

La ventesima edizione delle Luci d’Artista è così entrata nel vivo. Complice il lungo fine settimana dell’Immacolata, il bel tempo e le diverse iniziative in programma, in città si è registrato il tutto esaurito (o quasi) nelle strutture alberghiere ed extra-alberghiere.

Salerno presa d’assalto dai visitatori, con oltre 80mila presenze della villa Comunale nella sola giornata di domenica e oltre 110 pullman nel corso del fine settimana. Una città piena… con inevitabili disagi alla circolazione, visto il grande afflusso di turisti. Ma l’assessore alla mobilità Rocco Galdi sottolinea il grande sforzo messo in campo per la viabilità e si dice soddisfatto del primo grande week end di festività.