Lino Banfi testimonial della nuova campagna antitruffa dei Carabinieri di Salerno

A difesa delle categorie sociali più fragili e vulnerabili, in particolare degli anziani, è partita la nuova campagna di sensibilizzazione contro le truffe presso il Multisala Cinematografico The Space di Salerno. L’iniziativa prende avvio con la proiezione dello spot “L’arma arruola un testimonial: Lino Banfi”, volto a mettere in guardia i cittadini dalle strategie più comuni utilizzate dai truffatori.

Un progetto condiviso tra Carabinieri e realtà locali

La campagna nasce da un accordo di collaborazione siglato lo scorso settembre tra il Colonnello Filippo Melchiorre, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Salerno, Luca Coronati, Direttore del Multisala The Space, e Ugo Fosco Genoino, Amministratore della società Palma ADV.

Grazie a questa sinergia, lo spot di 60 secondi verrà proiettato fino al 26 novembre 2025 all’interno del palinsesto cinematografico del multisala.

Un messaggio di prevenzione per tutta la comunità

Attraverso la diffusione cinematografica, la campagna intende raggiungere un pubblico sempre più ampio, promuovendo la prevenzione delle truffe non solo tra gli anziani ma anche tra i loro familiari — figli, nipoti e parenti.

Il video propone consigli pratici e semplici regole di comportamento per evitare raggiri e proteggere se stessi e i propri cari. Come ricordano i promotori, “la conoscenza è la prima arma di difesa contro chi tenta di ingannare i più deboli”.

Una tappa di un progetto più ampio

L’iniziativa rientra in un programma di informazione e prevenzione che il Comando Provinciale dei Carabinieri di Salerno porta avanti da tempo, coinvolgendo numerosi enti pubblici e privati del territorio.

Con questa nuova azione, l’Arma rinnova il proprio impegno nel garantire sicurezza e tutela alle fasce più esposte della popolazione, confermando la volontà di diffondere la cultura della legalità attraverso strumenti di comunicazione moderni e accessibili.