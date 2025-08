Agropoli: maxi truffa ai danni di un’anziana, ingente il bottino

Nel pomeriggio di oggi, sabato 2 agosto, si è consumata una grave truffa ai danni di un’anziana residente in via Giovanni Verga, ad Agropoli. Secondo quanto segnalato da un familiare della vittima, un uomo di bassa statura, vestito con abiti bianchi, si è presentato alla porta della donna, riuscendo a sottrarle beni per un valore complessivo di oltre 10.000 euro.

Il modus operandi: la truffa del finto incidente

Il truffatore avrebbe messo in atto uno schema ormai tristemente noto: fingendosi emissario di un familiare coinvolto in un grave incidente stradale, ha raccontato alla donna che il presunto parente era ricoverato in ospedale e che servivano urgentemente soldi per risarcire la controparte coinvolta nel sinistro. In preda all’ansia e alla preoccupazione, l’anziana ha consegnato all’uomo una quantità significativa di oro e 200 euro in contanti.

L’appello dei familiari e delle autorità

Il nipote della vittima ha lanciato un appello sui invitando la cittadinanza alla massima attenzione. “È una truffa ben collaudata, che fa leva sulla vulnerabilità emotiva degli anziani. Chiediamo a tutti di vigilare e di informare i propri cari, soprattutto quelli più fragili, affinché non cadano in questi raggiri. ”Le forze dell’ordine sono state allertate e hanno avviato le indagini per risalire all’identità del responsabile.