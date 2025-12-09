Lino Banfi atteso a Sala Consilina: il 28 dicembre la città accoglie l’amato attore pugliese

Sala Consilina si prepara a vivere una giornata speciale: domenica 28 dicembre arriverà in città Lino Banfi, uno dei volti più iconici del cinema e della comicità italiana. L’invito è stato rivolto dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Domenico Cartolano, che negli ultimi giorni è al lavoro per definire un’accoglienza calorosa e partecipata.

L’incontro con il sindaco di Sala Consilina

La visita dell’attore pugliese nasce dal recente incontro avvenuto al Teatro Augusteo di Salerno, in occasione del Premio Charlot. In quel contesto, Banfi e il sindaco Cartolano hanno condiviso un momento intenso ed emozionante, nel corso del quale l’artista ha ricordato i suoi affetti legati a Sala Consilina e manifestato il desiderio di rivedere i cugini che vivono nel territorio. Un desiderio che ora si concretizza.

Il 28 dicembre Sala Consilina vivrà dunque un clima di festa: cittadini e appassionati avranno la possibilità di incontrare da vicino una figura che, con la sua comicità genuina e la sua inconfondibile umanità, ha segnato generazioni di spettatori.

Le parole di Cartolano

«Siamo onorati di poter ospitare Lino Banfi a Sala Consilina – afferma il sindaco Domenico Cartolano – la sua presenza rappresenta un momento significativo per tutta la comunità, ancor più in un periodo di festa come il Natale».

L’Amministrazione comunale comunicherà nei prossimi giorni il programma ufficiale dell’evento, che si preannuncia molto atteso