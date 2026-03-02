Attualità

L’IIS “Enzo Ferrari” di Battipaglia capitale del Mixology: al via il 5° Concorso Nazionale A.I.B.E.S.

L'IIS Enzo Ferrari di Battipaglia ospita il 5° Concorso Nazionale A.I.B.E.S. Studenti da tutta Italia si sfidano nella creazione di cocktail long drink innovativi

Redazione Infocilento
Cocktail

L’eccellenza della formazione alberghiera italiana si dà appuntamento a Battipaglia per un evento che celebra il talento, la creatività e la professionalità dei futuri bartender. Giovedì 5 marzo, l’Auditorium dell’Istituto di Istruzione Superiore “Enzo Ferrari” ospiterà la quinta edizione del Concorso Nazionale A.I.B.E.S. (Associazione Italiana Barmen e Sostenitori). L’iniziativa, nata dalla sinergia tra l’istituto scolastico e la delegazione associativa, vedrà sfidarsi i migliori talenti provenienti da 35 istituti professionali a indirizzo “Servizi per la sala e vendita” di tutto il territorio nazionale.

Una sfida all’insegna del gusto e del basso tenore alcolico

Il cuore della competizione risiede nella creazione di cocktail long drink a basso tenore alcolico, una scelta tematica che punta a valorizzare il bere consapevole senza rinunciare alla complessità sensoriale. Gli studenti saranno chiamati a elaborare e presentare una ricetta originale, frutto di ricerca e tecnica. L’obiettivo della selezione è quello di sublimare il connubio tra proprietà organolettiche, profumi e sapori, mettendo alla prova la capacità dei concorrenti di bilanciare gli ingredienti con maestria e originalità.

Un parterre di esperti per la valorizzazione del territorio

L’evento non sarà soltanto una gara tecnica, ma un importante momento di confronto culturale e professionale. All’appuntamento interverranno rappresentanti della gastronomia, esperti del mondo enogastronomico e figure del settore giuridico. La giornata vedrà inoltre la partecipazione di professionisti e giornalisti impegnati da anni nella promozione delle eccellenze territoriali attraverso il binomio cibo-vino e l’arte della miscelazione. Questo dialogo multidisciplinare sottolinea l’importanza del ruolo del bartender come ambasciatore della qualità e della cultura dell’ospitalità.

Premiazione e riconoscimenti d’eccellenza

Il momento culminante della giornata sarà la cerimonia di premiazione, presieduta da figure di spicco dell’A.I.B.E.S. Saranno presenti il Presidente Professional Bartender, Angelo Donnaloia, e il referente nazionale della commissione Istituti alberghieri, Luciano Mammarella. Per il vincitore assoluto il riconoscimento è di alto profilo: al primo classificato verrà infatti consegnato un premio in attrezzatura professionale da bar del valore di 2.000 euro, un investimento concreto per l’avvio della carriera nel settore della mixology d’autore.

