Licusati, fra frantoi e attrezzi contadini: una giornata dedicata alla tradizione contadina cilentana

La Pro Loco Camerota, anticipando le attività previste nel progetto messo in piedi per il 2026 dal titolo “5 sensi + 1”, che ha tra i suoi obiettivi primari la riscoperta e la valorizzazione dei tre paesi interni del comune di Camerota, organizza un pomeriggio di trekking urbano nel centro storico di Licusati.

Il programma

La passeggiata tra i vicoli del paese vecchio prenderà il via alle ore 15.00 di domenica 28 dicembre, con raduno in piazza XI agosto 1828 (giorno in cui vennero giustiziati i martiri cusitani dei moti del 1828, De Luca a e Mazzara).

Prima tappa sarà la visita all’antico frantoio-museo di proprietà del maestro scultore Pantaleo Tarallo; dopo il frantoio-museo, seguendo la storia e gli odori dell’olio (oro liquido di Licusati), si visiterà un antichissimo frantoio a capoforca del ‘700, per proseguire, sempre seguendo le tracce dell’olio, verso un vecchio frantoio a presse e macine in pietra, al cui interno è stata allestita una semplice ma interessante raccolta di attrezzi ed utensili contadini.

L’escursione, tra storia, “storie” e l’assaggio di “nu viscuttellu cu l’ogliu”, terminerà con la visita di una dimora ottocentesca.

I prossimi obiettivi

Questo appuntamento, fissato per il periodo delle feste natalizie, darà l’opportunità di augurare un serenissimo anno nuovo a tutti gli amici/turisti ed a tutti i camerotani che vorranno condividere questa esperienza, ed inoltre, sarà occasione per dare il via alla ricca programmazione prevista per tutto il 2026, la quale coinvolgerà tutto il territorio comunale attraverso appuntamenti che daranno massima visibilità alle tradizioni, alla storia ed alla cultura del territorio.

È così che saranno previsti, tra gli altri: “il carnevale tradizionale”; una giornata interamente dedicata alla scoperta del territorio intorno ai tornanti del Ciglioto; giornate di trekking urbano in tutti e quattro i centri abitati; una tre giorni del libro; un evento dedicato alla nostra emigrazione ed a tutti i Sud del mondo; mercatini artigianali e tanti altri interessanti appuntamenti.