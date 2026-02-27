“Lì dove serve”: a Salerno la prima festa del corpo nazionale dei Vigili del Fuoco

“Lí dove serve” questo il tema che ha accompagnato la prima celebrazione ufficiale della Festa commemorativa dell’istituzione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che si è tenuta questa mattina anche a Salerno. La ricorrenza, istituita nel 2025, è nata con l’obiettivo di ricordare la nascita del Corpo Nazionale e di valorizzarne la storia, l’impegno quotidiano e il servizio reso alla collettività.

L’iniziativa

L’iniziativa è stata promossa dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno, nell’ambito delle celebrazioni nazionali che si svolgeranno contemporaneamente in tutte le Direzioni regionali, nei Comandi provinciali e nelle sedi centrali del Corpo.

Le attività di questa mattina

Tra attività dimostrative e iniziative aperte al pubblico, è stata una mattinata che ha dimostrato alla comunità il lavoro che quotidianamente il Corpo è chiamato a svolgere, un momento per condividere i valori che ne ispirano la missione. Il comandante provinciale, Domenico de Pinto ha sottolineato quanto la vicinanza della comunità sia importante e tangibile. Profondo ringraziamento per il lavoro svolto è stato espresso dal prefetto Francesco Esposito.