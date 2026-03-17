L’Esercito incontra gli studenti a Salerno

Più di 250 studenti degli istituti di istruzione di primo e secondo grado della città di Salerno si sono recati in visita alla Caserma “D’Avossa”, sede del reggimento “Cavalleggeri Guide” (19°), in occasione del giorno dell’Unità nazionale, evento organizzato in sinergia con il dottore Massimo Staglioli, presidente dell’Associazione “Salernitani Doc”. L’occasione ha rappresentato un’importante opportunità per avvicinare i giovani alle istituzioni accrescendo il loro senso civico.

La giornata

All’arrivo gli studenti sono stati accolti dal Maggiore Antonio De Mattia in rappresentanza del Reggimento e dal suo staff e, successivamente, hanno partecipato alla Cerimonia dell’Alzabandiera insieme al personale militare presente.

Dopo i briefing istituzionali sulle possibilità di carriera offerte dall’Esercito e sulla storia delle “Guide”, gli alunni si sono recati nella sala museale della Caserma per ripercorrere l’evoluzione del Corpo nel corso degli anni: un viaggio tra cimeli, fotografie e documenti storici.

La presenza di un Infoteam e la mostra statica dei mezzi e degli equipaggiamenti in uso al Reparto hanno contribuito a rendere la mattinata dei ragazzi un’esperienza concreta.

Gli studenti hanno infine potuto prendere consapevolezza dei valori che uniscono gli uomini e le donne dell’Esercito attraverso l’ascolto delle loro esperienze di vita e professionali.