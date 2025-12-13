Lega, terremoto a Salerno: Pierro lascia il coordinamento provinciale

È un vero e proprio scossone quello che ha colpito la Lega nelle ultime ore. Attilio Pierro ha rassegnato le dimissioni dalla carica di coordinatore provinciale, una decisione che ridisegna la geografia politica del centrodestra locale all’indomani delle elezioni regionali.

L’annuncio arriva in un momento cruciale e viene motivato ufficialmente con la necessità di ricompattare l’ambiente. Pierro ha voluto sottolineare il valore del lavoro svolto finora: “I risultati ottenuti alle recenti elezioni regionali dimostrano che, nonostante le difficoltà, sul territorio esiste una comunità politica viva, competente e capace di dare risposte concrete. Questo è merito di ciascuno di voi”.

Le ragioni della scelta

Dietro l’addio al coordinamento non ci sarebbe solo una stanchezza fisiologica, ma una precisa presa d’atto delle dinamiche interne. L’ormai ex coordinatore ha parlato esplicitamente di “fisiologiche differenze di vedute” emerse dopo la competizione elettorale.

“La mia decisione di fare un passo indietro nasce esclusivamente da un senso di responsabilità verso il partito”, ha dichiarato Pierro. L’obiettivo dichiarato è quello di favorire un clima di maggiore serenità in vista delle imminenti elezioni provinciali, mettendo da parte personalismi per l’interesse collettivo del partito. Pierro ha concluso il suo intervento ringraziando la base e i dirigenti per il percorso condiviso.