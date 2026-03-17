L’eccellenza campana trionfa ad Amburgo: Pietro Cirillo e Ferdinando sul podio di Internorga

Il talento della pizza campana varca i confini nazionali e si impone con autorità nel cuore della Germania. Lo scorso 16 marzo, la prestigiosa vetrina di Internorga ad Amburgo, uno dei principali eventi europei dedicati al settore del fuori casa, è stata il teatro di un successo straordinario per due giovani pizzaioli originari del Salernitano e del Sarnese. Pietro Cirillo, 24 anni di Agropoli, e Ferdinando Manna, 27 anni di Sarno, hanno conquistato i gradini più alti del podio nella categoria Pizza Contemporanea, confermando il valore internazionale della scuola campana.

Un successo costruito tra dedizione e innovazione

La vittoria ottenuta in terra tedesca non è frutto del caso, ma il risultato di un percorso di crescita costante. Entrambi i professionisti vivono e lavorano all’estero da diversi anni, impegnandosi quotidianamente nella promozione della cultura dell’arte bianca. Nonostante la giovane età, Pietro e Ferdinando vantano già una bacheca ricca di riconoscimenti internazionali, testimonianza di una dedizione che ha permesso loro di distinguersi in contesti altamente competitivi attraverso l’uso di impasti innovativi e una ricerca meticolosa sulle materie prime di alta qualità.

Il traguardo raggiunto ad Amburgo ha suscitato grande entusiasmo tra i professionisti del settore, che vedono nei due giovani degli autentici ambasciatori del gusto. Gli esperti presenti alla manifestazione hanno sottolineato l’importanza di questo risultato per il movimento gastronomico italiano: “È un orgoglio vedere giovani della nostra terra emergere in contesti così competitivi. La loro vittoria è il segno di come la tradizione possa evolversi attraverso lo studio e la passione di ragazzi che, nonostante la giovane età, sono già ambasciatori del gusto all’estero”.

Prossima fermata: il Campionato Mondiale di Parma

L’affermazione tedesca rappresenta una tappa fondamentale ma non conclusiva nel percorso dei due talenti. Dopo aver convinto la giuria di Internorga, Cirillo e Ferdinando sono già proiettati verso la sfida più attesa: il Campionato Mondiale della Pizza a Parma. L’obiettivo è ambizioso quanto chiaro: misurarsi con i più grandi maestri dell’arte bianca a livello globale e ribadire il primato della pizza italiana contemporanea, portando ancora una volta in alto il nome della propria terra d’origine.