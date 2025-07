Le campane suonano per rompere il silenzio su Gaza: Diocesi di Vallo e Teggiano-Policastro aderiscono all’appello per la pace

Le Diocesi di Vallo della Lucania e Teggiano-Policastro, hanno partecipato all’iniziativa promossa da Pax Christi per rompere il silenzio su quanto sta accadendo nella Striscia di Gaza. Ieri sera, contemporaneamente, alle ore 22, in tutte le parrocchie che hanno aderito, le campane hanno suonato per un minuto, come gesto simbolico ma potente per dire “basta” alla guerra e alla sofferenza della popolazione civile.

L’iniziativa

«La situazione a Gaza sta peggiorando sempre di più – si legge nel messaggio diffuso da Pax Christi, movimento cattolico internazionale per la pace –. Rilanciamo l’invito e proponiamo alle comunità ecclesiali d’Italia di aderire a questa iniziativa».

Un’iniziativa fortemente sostenuta dai vescovi Vincenzo Calvosa e Padre Antonio De Luca, che si è fatta promotrice sul territorio dell’appello di solidarietà. «Le nostre campane suoneranno perché il nostro silenzio non sia indifferenza, ma voce che invoca giustizia e dignità per ogni essere umano», ha detto monsignor Calvosa.

Le chiese hanno lanciato lanciare un segnale forte, visibile e udibile, per non lasciare inascoltato il grido di dolore che sale da Gaza, dove la crisi umanitaria continua a peggiorare.