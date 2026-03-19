Lavori sulla Cilentana: nuove chiusure dal 20 marzo

Anas ha comunicato la chiusura temporanea della strada statale SS 18 Var “Cilentana”, nel tratto compreso tra il km 121+890 e il km 126+640, per consentire l’avanzamento dei lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione stradale.

Gli interventi

L’intervento, finalizzato alla messa in sicurezza del piano viabile, prevede il rifacimento del tappeto di usura e del binder, includendo gli svincoli di Omignano e Vallo Scalo. Le chiusure interesseranno i territori comunali di Omignano, Lustra, Salento e Casal Velino, con l’obiettivo di garantire la sicurezza sia degli utenti della strada sia delle maestranze impegnate nei cantieri.

Le info utili

La Cilentana sarà interdetta al traffico su tutte le corsie nelle seguenti fasce temporali: dal 9 marzo 2026 alle ore 09:00 al 13 marzo 2026 alle ore 16:00, esclusi festivi e prefestivi; dal 16 marzo 2026 alle ore 09:00 al 20 marzo 2026 alle ore 16:00, esclusi festivi e prefestivi.

Inoltre, sono previste le chiusure delle rampe di immissione per Vallo della Lucania – Sapri allo svincolo di Omignano e per Agropoli, Capaccio, Eboli, Battipaglia e Salerno allo svincolo di Vallo Scalo. A causa delle condizioni meteorologiche avverse, l’ordinanza sarà prorogata da venerdì 20 marzo alle ore 16:00 a mercoledì 25 marzo alle ore 16:00.