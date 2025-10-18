Lavori e disagi alla circolazione sulla tangenziale di Salerno

A partire da lunedì 20 ottobre imposte limitazioni alla circolazione per interventi sulla viabilità

A cura di Comunicato Stampa
Anas

Per l’esecuzione dell’ultima fase dell’intervento di manutenzione programmata sul ponte di sovrappasso allo svincolo di Mariconda, al km 60,100, a partire da lunedì 20 ottobre si rendono necessarie limitazioni alla circolazione.

Il dettaglio delle limitazioni

Nel dettaglio, tali attività – che termineranno entro il mese di dicembre – consisteranno nella sostituzione della barriera spartitraffico centrale, compreso il cordolo, nella nuova pavimentazione e relativa segnaletica e richiederanno l’attivazione del restringimento delle corsie delle rampe dello svincolo, sia in entrata che in uscita.

La prima fase dell’intervento, già eseguita, è consistita nella installazione delle nuove barriere laterali di sicurezza ed in attività di manutenzione sul ponte, tra le quali interventi puntuali di risanamento corticale, oltre che di protezione superficiale su tutte le parti strutturali, nuovi giunti di dilatazione ed implementazione del sistema di raccolta e smaltimento acque

L’investimento complessivo dell’intero intervento è di oltre 1 milione di euro.

s
