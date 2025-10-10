Lavori DSM Sapri, il sindaco Gentile: “Il servizio rimane in città, nessuno spostamento”

Una nuova polemica è montata nella città di Sapri. Questa volta al centro del botta e risposta politico tra Maggioranza e opposizione è il Dipartimento di Salute Mentale che secondo quanto dichiarato dal consigliere di minoranza Emanuele Vita verrà trasferito a Policastro Bussentino, nella struttura che fino a qualche mese fa ha ospitato l’ambulatorio di Cardiologia.

Lavori di ristrutturazione

Un trasferimento reso necessario dai lavori di ristrutturazione della struttura che fino a poche settimana fa ha ospitato il dipartimento di salute mentale. Secca la risposta del Sindaco Gentile e dell’assessore Madonna che hanno parlato di notizie false e manipolate. ” Chi l’ha detto che il DSM verrà spostato dalla città di Sapri- ha affermato il Primo cittadino – Probabilmente è qualcuno che passa il suo tempo ad inventare delle fake news.

La struttura del DSM

La verità è che la struttura del DSM è oggetto di abbattimento e ricostruzione ma le attività ambulatoriali continueranno a svolgersi a Sapri e più precisamente nei locali dell’attuale Guardia medica. La verità è che il servizio resterà su Sapri”. Una posizione ben precisa quella assunta dal Sindaco Gentile che viaggia di pari passo con quella dell’assessore alla sanità Gerardina Madonna. “Il dipartimento di igiene mentale si è semplicemente spostato, in maniera provvisoria, dalla sua struttura presente in via Carlo Pisacane ma gli ambulatoriali resteranno qui a Sapri – ha poi aggiunto l’assessore – Queste notizie fake, di trasferimento in altri paesi, sono solo manipolazioni di chi rena controcorrente. A noi non interessano le polemiche. Preferiamo lavorare in silenzio piuttosto che sparlare inutilmente”.