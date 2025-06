Laurito: bando per l’assegnazione di lotti del P.I.P. in località “Serre”, ecco come presentare domanda

Il Comune di Laurito, guidato dal sindaco Vincenzo Speranza, ha indetto un bando pubblico per l’assegnazione e la cessione in diritto di proprietà o cessione in diritto di superficie delle aree ricadenti all’interno del Piano degli Insediamenti Produttivi in località “Serre” del Comune di Laurito, per 5 Lotti.

Le informazioni utili

Possono concorrere alla assegnazione dei lotti in aree PIP, le imprese costituite in forma singola oassociata, esercenti una o più delle attività produttive indicate nell’art. 27 L. 865/1971 e s.m.i.La qualifica di esercente attività dovrà essere comprovata dall’iscrizione nel registro delle imprese o da certificazione equipollente nel caso di imprese non aventi sede in Italia.

Per partecipare al bando, pubblicato all’albo pretorio e sul sito web del Comune, i concorrenti dovranno presentare domanda entro e non oltre le ore 12:00 del 9 giugno 2025. La domanda dovrà essere trasmessa al Comune di Laurito esclusivamente attraverso la pec comune.laurito@asmepec.it con oggetto “Bando per assegnazione Aree Produttive in zona “Serre”. Per tutte le altre informazioni è possibile consultare il bando sul sito istituzionale dell’Ente.